[자막뉴스] "암 환자라 약 먹어야 해서"…전 연인에 '흉기 협박'한 여성, 경찰 조사 앞두고 숨진 원인은 '청산염 중독'

전 연인을 흉기로 협박한 혐의로 체포돼 조사를 앞두고 있던 피의자가 경찰서 대기실에서 호흡 곤란을 보이며 숨진 사건과 관련해 숨진 피의자의 사인이 독극물 중독으로 추정된다는 부검 결과가 나왔습니다.



광주 동부경찰서에 따르면 경찰은 어제(21일) 오후 20대 여성 A씨의 사인이 '청산염에 의한 중독사'로 보인다는 국립과학수사연구원의 감정 결과를 구두로 통보받았습니다.



A씨의 혈액과 위는 물론, 소지하고 있던 텀블러에서도 청산염 성분이 검출됐습니다.



A씨는 지난 18일 오후 5시쯤 광주 동구 계림동 한 아파트 지하 주차장에서 이별을 요구하는 전 연인을 흉기로 협박한 혐의(특수협박)를 받고 있습니다.



전 연인의 신고를 받고 출동한 경찰에 현행범 체포된 A씨는 광주 동부경찰서로 옮겨졌습니다.



경찰서 내 피의자 대기실에서 수갑을 찬 상태로 조사를 기다리던 A씨는 봉지에 담긴 조제약을 가방에서 꺼내 먹은 뒤 호흡곤란 증상을 보였고, 병원으로 옮겨졌지만, 당일 사망했습니다.



A씨는 경찰 조사를 앞두고 "암 환자여서 약을 먹어야 한다"는 취지로 말한 것으로 전해졌습니다.



경찰은 A씨가 청산염을 복용한 시기 등을 파악하고 경찰서 내 피의자 관리 과정에서 미흡한 점이 있었는지 감찰에도 착수했습니다.



A씨가 과거 경찰 조사를 받은 적이 있어 경찰은 A씨가 암 투병 중인 사실은 알고 있었던 것으로 전해졌습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 안준혁, 디자인: 육도현, 제작: 디지털뉴스부)