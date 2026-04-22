부서 옮긴 뒤에도 '슬쩍'…2년간 숨겨오다 결국 해임

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정부출연연구기관에서 복무 관리를 담당하던 직원이 정작 자신의 지각을 숨기기 위해 2년 넘게 출퇴근 기록을 조작하다 적발돼 해임됐습니다.오늘(22일) 한국한의학연구원이 공개한 자체 감사 결과에 따르면, 복무관리 담당 직원 A 씨는 지난 2023년 10월부터 지난해 11월까지 자신의 근태 기록을 49차례나 허위로 변경했습니다.A 씨는 출퇴근 기록 수정 권한을 이용해 지각 시간을 정상 출근으로 바꾸거나, 근무 시간을 실제보다 늘린 것으로 드러났습니다.조사 결과 A 씨는 출근 후 컴퓨터를 켜고 출근 버튼을 체크하는 시간이 수분 걸리는 등 지각 처리가 반복되자 부서장의 문책을 피하기 위해 이 같은 범행을 저지른 것으로 확인됐습니다.특히 다른 부서로 인사가 난 뒤에도 임시 권한을 유지하거나 담당자 ID로 몰래 접속해 기록을 수정한 사례까지 확인돼 충격을 주고 있습니다.한의학연 감사부는 A 씨가 평소 업무를 성실히 수행했다는 평가도 있었지만, 위반 행위의 고의성이 매우 높다고 판단해 중징계를 요구했습니다.이에 따라 열린 감사처분 심의위원회에서 A 씨에 대한 해임 처분이 최종 결정됐습니다.이번 사건은 자체 감사로 드러나긴 했지만, 2년이 넘는 장기간 동안 근태 조작을 걸러내지 못했다는 점에서 연구기관의 내부 관리 감독이 부실했다는 비판이 나옵니다.한의학연 관계자는 내부 통제 시스템을 통해 문제를 파악한 뒤 2개월간 추가 감사를 거쳐 처분했다고 설명했습니다.연구원은 유사한 사례가 다시 발생하지 않도록 근태 관리 시스템을 대폭 개선하고 있다고 덧붙였습니다.