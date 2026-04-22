파키스탄 총리, 트럼프 휴전 연장 발표에 "진심으로 감사"

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▲ 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리 엑스

트럼프 미국 대통령이 이란과의 휴전 연장을 전격적으로 선언하자 양국 협상 중재국인 파키스탄이 적극 환영했습니다.셰바즈 샤리프 파키스탄 총리는 22일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)에서 "개인적으로 그리고 아심 무니르 총사령관을 대신해서, 나는 진행 중인 외교적 노력이 결실을 볼 수 있도록 우리의 휴전 연장 요청을 흔쾌히 수락한 트럼프 대통령에게 진심으로 감사드린다"고 밝혔습니다.이어 "그가 보내 준 신뢰와 확신에 힘입어 파키스탄은 무력 충돌의 협상을 통한 타결을 위해 성실한 노력을 계속하겠다"고 다짐했습니다.샤리프 총리는 "양측이 휴전을 준수하고 이슬라마바드에서 예정된 2차 협상 동안 무력 충돌의 영구적인 종식을 위해 포괄적인 '평화 합의'에 이를 수 있기를 진심으로 희망한다"고 덧붙였습니다.앞서 트럼프 대통령은 미 동부시간으로 21일 소셜미디어 트루스소셜에 올린 성명에서 "이란 정부가 예상대로 심각하게 분열돼 있다는 사실과 파키스탄의 아심 무니르 총사령관·셰바즈 샤리프 총리의 요청에 따라 이란 지도부와 협상단이 통일된 제안을 마련할 때까지 이란 공격을 중단해달라는 요청을 받았다"고 전했습니다.트럼프 대통령은 이어 "그들의 제안이 제출되고 논의가 어느 쪽으로든 종결될 때까지 휴전을 연장할 것"이라고 밝혔습니다.다만 대이란 해상봉쇄는 계속되며 그 외의 준비 태세도 지속된다고 전했습니다.트럼프 대통령은 그간 2주 휴전이 미 동부시간 기준으로 22일 저녁 끝나면 공격을 재개하겠다고 위협하다가 휴전 만료 시한이 임박하자 연장 선언을 택했습니다.(사진=셰바즈 샤리프 파키스탄 총리 엑스 캡처, 연합뉴스)