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롯데컬처웍스, 쇼노트 손잡고 뮤지컬 제작…첫 작품은 '세이렌'

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작성 2026.04.22 09:52 조회수
세이렌
롯데컬처웍스가 뮤지컬 제작에 뛰어든다.

22일 롯데컬처웍스는 "공연 제작사 '쇼노트'와 전략적 업무협약을 맺고 뮤지컬 제작 사업에 나선다"고 밝혔다.

롯데컬처웍스는 지난 20일 쇼노트와 뮤지컬 공동 제작 및 공연 콘텐츠 협업을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. '샤롯데씨어터'를 운영해온 롯데컬처웍스는 이번 협약을 계기로 공연장 운영을 넘어 공연 IP 기획과 제작까지 사업 영역을 확대한다.

양사가 공동 제작하는 첫 작품은 뮤지컬 '세이렌'이다. 롯데컬처웍스가 작품 초기 기획 단계부터 직접 참여하는 첫 사례로, 대본 개발과 캐스팅, 마케팅, 홍보, 해외 진출 등 전 과정에서 협업할 예정이다.

'세이렌'은 카카오페이지 웹소설 '세이렌: 악당과 계약 가족이 되었다'와 동명 웹툰을 원작으로 한다. 웹소설과 웹툰 합산 누적 조회수는 2억5000만 뷰를 기록했으며, 웹툰은 2022년 카카오페이지 로맨스판타지 부문 2위에 오른 바 있다.

롯데컬처웍스 관계자는 "뮤지컬 '세이렌'을 시작으로 다양한 공연 콘텐츠 기획과 제작에 나설 계획"이라고 말했다. 

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
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