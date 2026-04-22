스윙스 "잘나갈 때 조용히 했어야 했다…영원히 잘될 수 없어"

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래퍼 스윙스가 "잘 나갈 때일수록 조용히 했어야 한다"고 말해 눈길을 끌었다.특히 이 같은 발언은 최근 빅나티를 비롯한 일부 후배 래퍼들이 스윙스를 겨냥한 디스곡을 발표하며 힙합씬 내 긴장감이 높아진 상황에서 공개된 것이어서 눈길을 끈다.지난 18일 공개된 유튜브 채널 '에겐남 스윙스' 팟캐스트에는 유명 크리에이터 진용진과 권기동이 출연했다. 해당 방송은 스윙스가 유튜브를 새롭게 시작하며 다양한 크리에이터들의 경험을 듣는 형식으로 진행됐다.이날 스윙스는 진용진에게 "성공 이후 과잉 행동을 한 적이 있나?"라고 묻자, 진용진은 자신이 기획한 웹예능 '머니게임'의 성공 이후를 회상하며 "머니게임도 그랬고, 반응이 '속 보인다', '짜친다'는 말이 많았다. '가짜사나이 나오니까 그거 타고 한다'는 시선도 있었는데 반응이 터졌을 때 '내가 생각한 게 맞았구나' 느꼈다"고 말했다.그러면서 "(람보르기니 등) 개인적인 소비도 하고 여배우도 만났다."라고 솔직히 고백하면서 "그분을 만나려고 들였던 에너지가 행동들이 과했다. 내가 할 일을 제쳐두고 '내가 이런 여배우를 어떻게 만나겠어' 하면서 그쪽에 더 집중했던 게 지금 생각해보면 과했던 것 같다."고 덤덤하게 인정하는 모습을 보였다.같은 질문을 받은 스윙스는 "사람들이 나를 인정하기 시작하면 나는 나댄다. '너희가 뭘 아냐, 난 천재다' 이런 생각을 하면서 나대는데 그러면, 욕이 쏟아지고, 복수가 들어오고, 좋아했던 팬들이 돌아선다. 그걸 계속 반복했다. 정말 끊임없이 그랬다."고 웃으면서 인정했다.이어 스윙스는 "이제야 알겠다. 잘될 때 너무 들뜨지 말고, 안 될 때도 무너지지 말고 그 중간에서 살아야 한다. 지금 잘된다고 해서 영원히 잘될 거라고 생각하면 안 된다. 그럴 수도 있지만 아닐 수도 있다."라고 강조하면서 "잘될 때 조용히 있고, 안 되는 날은 반드시 오니까 너무 다운되지도, 너무 업되지도 말아야 한다. 동요를 크게 하지 말자는 생각을 하게 됐다"고 덧붙였다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)