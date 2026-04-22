"교수님이 만졌다" 자진 사퇴했는데…정부 포상 논란

▲ 과학기술정보통신부

과거 제자 성희롱 의혹이 제기돼 대학에서 자진 사퇴했던 인사가 훈장 다음가는 정부 상훈인 포장을 받은 것으로 드러나 논란이 일고 있습니다.이에 대해 과학기술정보통신부는 공식 기록과 공개 검증 과정에서는 문제가 없었다고 해명했습니다.과학기술계에 따르면, 어제(21일) 과학·정보통신의 날에 산업포장을 받은 A 씨는 지난 2011년 B 대학 교수로 재직할 당시 제자를 성희롱했다는 의혹이 제기되자 자진 사퇴했습니다.당시 B 대학원 총학생회가 학생들을 상대로 설문조사를 벌이는 과정에서, A 씨가 블루스 춤을 추자며 신체를 만졌다는 주장 등이 나온 바 있습니다.총학생회 조사가 시작되자 A 씨는 사직서를 냈고, 학교 측이 이를 수리한 것으로 알려졌습니다.정부 포상은 사회적 물의를 일으킨 경우 추천을 제한하게 되어 있는 만큼, 담당 부처인 과기정통부의 검증이 소홀했던 것 아니냐는 지적이 나옵니다.올해 행정안전부의 정부 포상 업무 지침을 보면, 추천 기관은 후보자의 평판과 여론 확인 등을 통해 부도덕한 행위로 물의를 일으킨 부적격자를 추천해서는 안 된다고 규정하고 있습니다.과기정통부 관계자는 범죄 이력이나 기관 징계 기록 등을 조회했고, 확인되지 않을 경우를 대비해 공개 검증도 진행했다고 설명했습니다.공식 기록과 검증 절차상으로는 문제가 없어 최종 수상자가 된 것이라고 덧붙였습니다.다만 이 관계자는 공식적인 기록이 남아있지는 않은 것 같다며, 엄밀하게 봤다면 상을 받기는 쉽지 않았을 것이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)