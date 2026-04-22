'OKC의 에이스' 길저스알렉산더, NBA 클러치 플레이어 수상

▲ 샤이 길저스알렉산더

미국프로농구(NBA) 오클라호마시티의 가드 샤이 길저스알렉산더가 2025-2026 시즌 올해의 클러치 플레이어에 선정됐습니다.NBA 사무국은 오늘(22일) 길저스알렉산더가 100명의 미디어 관계자가 참가한 최종 투표에서 96개의 1위 표를 받아 저말 머리(덴버)와 앤서니 에드워즈(미네소타)를 제치고 수상자로 선정됐다고 밝혔습니다.클러치 플레이어는 경기 종료 5분 이내 또는 연장전에서 점수 차가 5점 이하인 접전에서 뛰어난 활약을 펼친 선수를 뜻합니다.길저스알렉산더는 클러치 상황에서 리그 최다인 175점을 기록했고, 어시스트 21개(리그 9위)를 배달했습니다.오클라호마시티는 그가 뛴 27차례 클러치 경기에서 20승 7패를 기록했습니다.길저스알렉산더는 "이 상을 받게 돼 자랑스럽다. 그만큼 내가 코트 위에서 효과적인 선수라는 뜻이기 때문"이라고 말했습니다.2022-2023 시즌에 신설된 이 상은 초대 수상자인 디에런 폭스에 이어 스테픈 커리, 제일런 브런슨이 클러치 플레이어 명단에 이름을 올렸습니다.(사진=AP, 연합뉴스)