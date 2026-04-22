EPL 우승 10년 만에 3부 추락…레스터의 '슬픈 동화'

▲ 강등이 확정된 뒤 레스터 시티 팻슨 다카(가운데)의 모습

잉글랜드 프로축구 레스터 시티가 '5천분의 1' 확률을 뚫고 프리미어리그(EPL) 우승을 차지한 지 10년 만에 3부 리그까지 추락하는 '슬픈 동화'의 주인공이 됐습니다.레스터는 오늘(22일) 영국 레스터의 킹 파워 스타디움에서 열린 헐 시티와의 2025-2026 잉글랜드 챔피언십(2부) 44라운드 홈경기에서 2대 2로 비겼습니다.이로써 승점 42로 24개 팀 중 23위에 머문 레스터는 두 경기씩 남겨놓고 21위 블랙번(승점 49)에 승점 7이 뒤져 다음 시즌 리그1(3부) 강등이 확정됐습니다.챔피언십 22∼24위는 다음 시즌 강등됩니다.올 시즌 11승 15무 18패를 거둔 레스터의 승점은 48이 돼야 하나 재정 규정 위반에 따른 승점 6 삭감 징계를 받은 탓에 조기에 강등이 확정됐습니다.중소규모 구단인 레스터는 10년 전인 2015-2016시즌에 도박사들이 점친 5천분의 1이라는 우승 확률에도 맨체스터 시티와 맨체스터 유나이티드, 첼시 등 '빅 클럽'을 제치고 창단 132년 만에 처음 EPL에서 우승하는 '동화'를 쓴 팀입니다.이후 레스터는 2016-2017시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 8강에 오르고, 2020-2021시즌에는 첼시를 꺾고 창단 후 처음으로 잉글랜드축구협회(FA)컵 우승 트로피도 들어 올리는 등 승승장구했습니다.그러나 선수 영입과 급여에 너무 큰 비용을 들이는 등 방만한 경영에 결국 발목을 잡혔습니다.2022-2023시즌 EPL 20개 팀 중 18위에 그치며 강등된 레스터는 곧바로 2023-2024시즌 챔피언십 우승을 차지하며 승격에 성공했습니다.하지만 EPL에서 18위에 그치며 한 시즌 만에 다시 챔피언십으로 밀려난 데 이어 올 시즌에는 승점까지 깎이며 두 시즌 연속 강등이라는 굴욕을 당했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)