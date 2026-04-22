트럼프 "협상 종결 시까지 휴전 연장" 전격 발표…이란 "인정 안 해"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

트럼프 미국 대통령이 이란과의 '2주 휴전' 만료를 하루 앞둔 21일(현지 시간) 휴전 연장을 전격적으로 선언했습니다.휴전 연장 시한은 언제까지라고 구체적으로 못박지 않았습니다.사실상 기한을 정하지 않고 휴전을 연장하겠다는 것으로 보이는데, 예고한 대로 이란의 핵심 인프라를 연쇄 타격하기엔 위험 부담이 너무 크다고 판단한 것으로 관측됩니다.대이란 해상 봉쇄는 계속하겠다는 것이 트럼프 대통령의 입장이라 이란과 협상 동력을 확보할 수 있을지도 미지수입니다.당장 이란에서는 휴전 연장 발표를 인정하지 않겠다는 입장이 나왔습니다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 올린 성명에서 "이란 정부가 예상대로 심각하게 분열돼 있다는 사실과 파키스탄의 아심 무니르 총사령관 및 셰바즈 샤리프 총리의 요청에 따라 이란 지도부와 협상단이 통일된 제안을 마련할 때까지 이란 공격을 중단해달라는 요청을 받았다"고 전했습니다.트럼프 대통령은 이어 "그들의 제안이 제출되고 논의(discussion·양국 간 협상)가 어느 쪽으로든 종결될 때까지 휴전을 연장할 것"이라고 밝혔습니다.다만 트럼프 대통령은 대이란 해상 봉쇄는 계속되며 그 외의 준비 태세도 지속된다고 전했습니다.트럼프 대통령의 휴전 선언은 '2주 휴전' 만료 전날에 이뤄졌습니다.2주 휴전은 애초 21일까지로 여겨졌으나 트럼프 대통령은 전날 미 동부시간 기준으로 22일 저녁까지라고 밝힌 바 있습니다.트럼프 대통령은 2주 휴전이 만료되면 연장하기를 원치 않으며 이란이 합의에 응하지 않으면 공격을 재개할 것이라고 거듭 위협해왔지만 결국 만료 시한에 임박해 연장 선언을 택했습니다.트럼프 대통령은 합의에 응하지 않으면 핵심 인프라를 줄줄이 타격하겠다며 이란을 강력하게 압박해 왔으나 실행에는 부담을 느낀 것으로 관측됩니다.이란 전쟁에 대한 미국 내 지지도가 상당히 낮고 유가 상승의 압박이 점점 커지는 상황에서 트럼프 대통령은 신속한 출구전략 마련이 절실한 상황입니다.이란 공격을 재개했다가 자칫 전쟁 장기화로 이어져 11월 중간선거에서 더 큰 타격을 입을 수 있다고 판단했을 가능성이 있습니다.다만 트럼프 대통령은 표면적으로는 중재를 자임한 파키스탄의 요청과 이란 내부의 분열상을 내세우며 휴전 연장 정당화를 시도했습니다.'이란이 통일된 협상안을 내놓고 어떤 식으로든 논의가 종결될 때'까지 휴전을 연장한다는 점에서 사실상 기한을 설정하지 않고 휴전을 선언한 것이라는 분석도 나옵니다.이란과의 협상이 진행되고 어떤 식으로든 결과가 나올 때까지 휴전을 유지하겠다는 의미로 보입니다.이란이 받아들이고 대형 변수가 없다면 몇 달 이상의 장기 휴전도 가능할 수 있습니다.그러나 이란에서는 당장 트럼프 대통령의 휴전 연장 발표를 인정할 수 없다는 입장이 나왔습니다.이란 국영방송은 트럼프 대통령의 휴전 연장 발표 직후인 22일(현지 시간) 이란이 미국의 휴전 연장을 인정하지 않을 것이며 이란의 국익에 따라 행동할 것이라고 보도했습니다.대이란 해상 봉쇄에 반발하며 막판까지 2차 협상 개최에 대한 확답을 주지 않은 상황에서 해상 봉쇄가 유지되는 일방적 휴전 선언을 받아들일 수 없다는 것으로 보이는데, 이 경우 협상의 동력 확보가 쉽지 않아 돌파구 마련도 어려워질 수 있습니다.JD 밴스 부통령이 이끄는 미국 대표단은 당초 이날 오전 파키스탄으로 떠날 예정이었으나 이날 오후까지 백악관에 머무는 것으로 알려져 2주 휴전 만료 전 협상 재개가 가능할지를 두고 회의적인 관측이 나왔습니다.트럼프 대통령은 지난 2월 28일 대이란 군사작전을 시작한 뒤 이란이 사실상 호르무즈 해협 봉쇄에 나서자 전쟁을 끝낼 마땅한 출구를 찾지 못한 채 공격을 유예하거나 휴전을 연장하는 방식으로 대응해왔습니다.이 때문에 제대로 된 전략 없이 무모하게 이란 전쟁을 시작한 것 아니냐는 비판이 끊이지 않았습니다.트럼프 대통령은 지난달 21일 48시간 안에 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 이란 발전소를 초토화하겠다며 통첩했고 이틀 뒤엔 이란과 협상 중이라며 5일간 공격을 유예했습니다.이후 열흘간의 공격 유예와 2주 휴전에 이어 이번 선언까지 하면 4차례 공격을 유보한 셈입니다.(사진=AP, 연합뉴스)