코번트리, 59년 만에 챔피언십 우승…양민혁, 13경기째 명단 제외

▲ 59년 만에 잉글랜드 챔피언십 우승을 확정한 뒤 기뻐하는 코번트리 선수들

임대생 양민혁의 소속팀인 코번트리 시티가 25년 만에 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 복귀를 확정한 데 이어 59년 만에 챔피언십(2부) 우승까지 차지했습니다.코번트리는 오늘(22일) 영국 코번트리의 코번트리 빌딩 소사이어티 아레나에서 포츠머스와 치른 2025-2026 잉글랜드 챔피언십 44라운드 홈 경기에서 5대 1로 이겼습니다.프랭크 램퍼드 감독이 이끄는 코번트리는 전반 12분 코너킥에 이은 하지 라이트의 헤딩골로 앞서가다 후반 들어 에프런 메이슨클라크(2골), 케인 헤이든이 골 잔치에 가세하고 상대 수비수 리건 풀의 자책골까지 엮어 대승을 거뒀습니다.이로써 코번트리(승점 89·26승 11무 7패)는 2위 밀월(승점 79·23승 10무 11패)에 승점 10이 앞서 남은 두 경기 결과에 상관없이 리그 우승을 확정 지었습니다.코번트리가 챔피언십에서 우승한 것은 1966-1967시즌 이후 59년 만이자 통산 두 번째입니다.코번트리는 앞서 지난 18일 열린 43라운드 블랙번 로버스와 원정 경기에서 1대 1로 비겨 최소 2위를 확보하면서 2000-2001시즌 EPL 19위로 챔피언십으로 강등된 뒤 25년 만에 EPL 복귀를 확정한 바 있습니다.다만, EPL 승격에 이어 챔피언십 우승이라는 코번트리의 역사적인 순간에도 양민혁은 함께하지 못했습니다.양민혁은 이날도 출전 선수 명단에 들지 못했습니다.양민혁에게는 챔피언십에서 13경기 연속 출전 명단 제외입니다.양민혁은 2025-2026시즌을 앞두고 EPL 토트넘 홋스퍼에서 포츠머스로 임대돼 반시즌 동안 15경기에서 3골 1도움을 올리며 활약했으나 올해 1월 코번트리로 재임대 된 뒤로는 출전 기회를 제대로 얻지 못하다가 램퍼드 감독의 구상에서 완전히 사라졌습니다.한편, 스완지시티는 퀸스파크 레인저스(QPR)와 원정경기에 교체 투입된 엄지성이 얻어낸 페널티킥으로 결승 골을 뽑고 2대 1로 이겼습니다.엄지성은 팀이 1대 0으로 앞선 후반 22분 그라운드를 밟은 뒤 후반 35분 잔 비포트니크가 차넣은 페널티킥을 유도했습니다.상대 수비수 타일론 스미스가 엄지성을 넘어뜨려 페널티킥이 주어졌고 비포트니크가 키커로 나서서 마무리했습니다.스완지가 종료 직전 만회 골을 내줘 페널티킥 골이 이날 경기의 결승 득점이 됐습니다.승점 60을 채운 스완지는 10위로 올라섰습니다.스토크 시티의 배준호는 밀월과의 홈 경기 교체 선수 명단에 들었으나 끝내 출전하지는 못했습니다.스토크는 3대 1로 져 승점 55로 17위에 자리했습니다.전진우가 경기 내내 벤치에만 머문 옥스퍼드 유나이티드도 렉섬과 홈 경기에서 1대 0으로 져 다음 시즌 리그1 강등권(22∼24위)을 벗어나지 못했습니다.현재 승점 44로 22위인 옥스퍼드는 두 경기씩 남겨놓고 21위인 블랙번 로버스(승점 49)에 승점 5가 뒤져 강등 위기에 내몰렸습니다.(사진=AP, 연합뉴스)