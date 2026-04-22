[스브스夜] '식포일러' 최강록, "잊혀질 준비는 되었지만 억지로 잊히고 싶지 않아···느리지만 내 속도에 만족"

최강록이 자신이 만든 흑돼지 카레의 식포일러를 공개했다.



21일 방송된 SBS '최강로드- 식포일러'(이하 '식포일러')에서는 최강록과 김도윤의 첫 여정이 공개됐다.



이날 방송에서 지리산으로 떠난 두 사람은 흑돼지로 만들어 낼 수 있는 최고의 요리를 생각했다. 이에 최강록은 흑돼지 카레를 선보여 눈길을 끌었다.



지리산 흑돼지를 크게 썰어 소금 뿌려 밑간을 해서 초벌구이를 한 최강록. 그는 "숙성 없이도 밑간 후 구우면 충분한 맛이 난다"라고 설명했다. 그리고 데프콘은 그가 초벌구이를 한 흑돼지를 맛본 후 "숙성 안 해도 될 거 같다. 지금 바로 먹어도 될 것 같다"라고 극찬했다.



하지만 김도윤은 그럼에도 숙성을 해야 한다고 주장을 해 웃음을 자아냈다.



이어 최강록은 카레 맛의 절반 이상은 양파가 담당한다며 흑돼지기름에 양파를 볶았다. 이에 최강록은 "돼지고기 기름은 슈퍼푸드 세계 8위다"라고 부연했다.



또한 그는 양파를 볶던 것에 당근과 마늘, 바나나, 사과, 셀러리 등을 함께 볶았다. 그리고 이 모든 것을 압력솥에 넣어 끓였다.



여기서 치트키가 하나 공개됐다. 바로 망고 처트니. 이에 최강록은 "이게 카레와 잘 맞다. 매콤한 타입은 더 잘 맞다"라고 설명했다.



압력솥에 넣어 끓인 돼지고기와 채소에 마지막으로 카레 블록을 넣어 흑돼지 카레가 완성됐다.



데프콘은 최강록의 카레에 대해 "처음 먹어보는 카레다. 너무 맛있다"라며 극찬했다. 김도윤 셰프도 흑돼지 카레에 만족했다. 특히 그는 "껍데기가 두껍고 맛있는 거 같다"라고 말해 공감을 자아냈다.



딱 최강록 다운 요리라는 평에 최강록은 지리산 흑돼지 카레의 킥이 돼지고기 기름이라고 밝혔다. 상질의 돼지고기에서 나온 기름인 라드, 그것이 바로 이 카레의 식포 일러라는 것.



이날 데프콘은 스스로 복을 찼다는 평을 듣는 최강록에 나중에 후회하지 않을 거 같은지 물었다. 이에 최강록은 "그런 상황을 세 번 정도 겪은 거 같다. 난 잊힐 준비가 됐다. 3개월이면 잊히더라. 그리고 나도 나름 노를 젓고 있다. 다만 속도가 나지 않을 뿐이다. 그런데 난 이 정도도 좋은 거 같다"라며 "잊힐 준비는 되어 있지만 억지로 잊히고 싶지는 않다"라고 자신의 소신을 밝혀 눈길을 끌었다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)