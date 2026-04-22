'동상이몽2' 육중완, "아내의 한 마디 때문에 존재 자체가 행복이던 스쿠터 처분"

육중완이 스쿠터를 처분했다고 밝혔다.



21일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 결혼 10주년을 맞은 육중완이 아내와 새로운 운명 커플로 등장했다.



이날 방송에서 제작진은 뚜벅이가 된 육중완에게 스쿠터 번개의 행방에 대해 물었다. 이에 육중완은 "아내가 제 손발을 다 잘라놨다"라며 말문을 열었다.



이어 그는 "저에게 스쿠터는 행복이었다. 늘 스쿠터를 몰면 하루가 너무 재밌었다. 그런데 아내가 아이가 태어났으니 끊으라고 했다. 싫다고 했지만 아내의 한 마디 때문에 끊게 됐다"라고 부연했다.



육중완은 "너 잘못되면 애기한테 뒷바라지시킬 거야? 그 말을 듣는데 상상을 하니 너무 미안하더라. 그래서 정리를 했다. 그래도 이렇게 날씨 좋을 때는 너무 타고 싶다"라고 스쿠터를 처분한 이유를 밝혔다.



또한 그는 "사실 몰래 사서 타고 다니기도 했다. 그런데 아내한테 제보가 들어가더라. 한 번은 얼굴은 완전히 다 가리고 타고 가다가 아내랑 아이와 마주쳤다. 얼굴을 다 가렸는데도 당시 세 살이던 딸이 "아빠?"하고 나를 알아보더라"라며 아찔했던 일화를 공개해 웃음을 자아냈다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)