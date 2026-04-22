뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

김민혁 연장 끝내기포…KT, 단독 선두 등극

배정훈 기자
작성 2026.04.22 07:52 조회수
PIP 닫기
<앵커>

프로야구 KT가 김민혁의 연장 끝내기 홈런에 힘입어 단독 선두에 올랐습니다.

배정훈 기자입니다.

<기자>

5대 4로 뒤진 8회 말 이강민의 적시타로 동점을 만든 KT는 연장 11회 말 마지막 공격에서 끝내 승부를 결정지었습니다.

김민혁이 해결사로 나섰습니다.

1아웃 주자 없는 상황에서 타석에 들어선 김민혁은 우측 담장을 훌쩍 넘어가는 끝내기 솔로포를 쏘아올리며 환호했고, 동료들과 기쁨을 만끽했습니다.

KIA에 짜릿한 6대 5 역전승을 거둔 KT는 단독 선두로 올라섰습니다.

LG는 접전 끝에 한화를 꺾었습니다.

양팀이 한 차례씩 빅이닝을 주고 받은 뒤 5대 5로 맞선 7회 말 2아웃 2루 기회에서 타석에 들어선 오스틴은 바깥쪽 직구를 가볍게 밀어쳐 결승 적시타를 때려냈습니다.

유영찬이 역대 최소 경기 10세이브 타이 기록을 세운 LG는 6대 5 승리를 거뒀습니다.

4와 2/3이닝을 무실점으로 틀어막은 구원진의 호투와 7회에 터진 임지열의 결승 적시타를 더한 키움은 NC를 꺾고 시즌 첫 연승을 달렸습니다.

1이닝을 무실점으로 막은 유토는 아시아쿼터 선수 중 처음으로 세이브를 기록하게 됐습니다.

정수빈의 쐐기 석점포를 앞세운 두산은 롯데를 6대 2로 누르고 3연승을 달렸습니다.

1년 7개월 만에 KBO리그 마운드에 선 두산 벤자민은 5회 2아웃까지 3피안타 7탈삼진 무실점 호투를 펼쳐 성공적인 복귀전을 치렀습니다.

SSG는 개막전 이후 19경기 연속 안타 신기록을 세운 박성한이 연장 10회 결승타까지 때려내며 삼성에 5대 4 승리를 거뒀습니다.

(영상편집 : 박기덕)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
배정훈 기자 사진
배정훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지