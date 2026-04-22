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"윤석열 하명 사건" vs "월북 아니란 증거 압도적"

김관진 기자
작성 2026.04.22 07:43 조회수
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<앵커>

어제(21일) 국회에선 검찰의 조작 기소 의혹 청문회가 열렸습니다. 서해 공무원 피격 사건을 놓고 민주당은 윤석열 정부가 '조작 기소'한 거라고 주장했고 국민의힘은 문재인 정부가 무책임했다고 맞섰습니다.

김관진 기자입니다.

<기자>

민주당은 윤석열 정부 출범 직후인 2022년 5월 국가안전보장회의의 첫 공식 의제로 서해 공무원 피격 사건을 다룬 점을 '조작 기소' 주장의 근거로 들었습니다.

[박선원/민주당 의원 : 윤석열 하명 사건이니까 그 바쁜 안보실 초기에 연속해서 실무조정회의, 상임위원회 여는 거죠.]

이어 윤석열 정부 출범 직후 서해 공무원 피격 사건을 다시 들여다보면서, 당시 대통령실이 새로운 증거가 없는데도 보도자료 내용 등을 수정하는 등 사건을 조작했다고 주장했습니다.

김태효 당시 국가안보실 1차장은 그런 사실이 없다고 반박했습니다.

[김태효/당시 국가안보실 1차장 : (보도자료) 수정한 적 없습니다. 의견이 같았습니다. 저는 맹세코 지운 적도 없고 펜을 든 적도 없습니다.]

야당과 윤석열 정부 당시 관계자들은 애초 문재인 정부가 고 이대준 씨의 표류를 '자진 월북'으로 몰고 가면서 구조와 대응에 제대로 나서지 않았다며 무책임했다고 질타했습니다.

[유병호/당시 감사원 사무총장 : 증거 구성으로 볼 때 감사원에선 적어도 월북이라고 단정할 수 없단 증거가 압도적이었습니다.]

청문회에서는 '윤석열 명예훼손 허위 보도 조작 기소 의혹'도 다뤄졌는데, 여야는 대선 직전 보도된 김만배·신학림 녹취 보도를 놓고 검찰의 기소가 정당했는지 논쟁을 벌였습니다.

민주당은 윤석열 정부 검찰이 증거를 왜곡해 사건을 조작했다고 주장했고, 국민의힘은 대선 직전 선거에 영향을 주기 위해 허위 정보를 유포한 사건이라고 맞섰습니다.

(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 유미라)
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