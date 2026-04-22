"또 전략공천하면 특혜"…국힘, 오늘쯤 첫 공천 발표

<앵커>



6월 국회의원 재보궐 선거를 앞두고 민주당에선 물밑 경쟁이 치열합니다. 국민의힘은 이르면 오늘(22일) 첫 국회의원 재보선 공천 결과를 발표합니다.



민경호 기자입니다.



<기자>



어제는 경남 통영, 지난 19일엔 경기 성남을 찾은 민주당 정청래 대표.



어깨 뒤로 보이는 인물들은, 경기 안산갑 출마를 선언한 김남국 민주당 대변인과 안산갑이나 경기 하남갑의 전략공천을 받고 싶은 김용 전 민주연구원 부원장입니다.



이재명 대통령의 측근인 김 전 부원장은 현 정부 청와대 비서관 출신인 김 대변인을 향해 과거 청년 전략공천을 받은 적이 있는 만큼 또 전략공천을 받으면 특혜라고 견제구를 던졌습니다.



그러면서 자신의 출마는 정치검찰을 심판하는 계기가 될 거라고 주장했습니다.



[김용/전 민주연구원 부원장 (MBC라디오 '김종배의 시선집중') : 저의 출마는 일부에서 역풍이 될 수 있다고 그러는데 아니다, 순풍이 될 수 있다, 저는 이렇게 생각합니다.]



친명 인사들을 중심으론 김용 전 부원장의 공천을 요구하는 지원 사격이 이어지고 있습니다.



[강득구/민주당 최고위원 : 공적인 영역에서 일할 수 있는 기회를 줘야 된다. 어떻게 보면 우리는 김용에게 부채를 졌습니다.]



반면, 당 지도부 일각에선 김 전 부원장이 대장동 개발업자에게서 금품을 받은 혐의로 2심에서 징역 5년을 선고받은 상태라 공천 자체에 부정적인 분위기도 있습니다.



사실상 전략공천 방침이 공표된 송영길 전 대표와 이광재 전 의원의 경우, 막판 출마지 조율이 이어지고 있는데, 일단 수도권행이 점쳐지고 있습니다.



국민의힘은 오늘쯤 처음으로 국회의원 재보선의 일부 공천 결과를 발표합니다.



거대 양당의 '미니총선' 공천 작업이 궤도에 오르면서 지역구별 대진표의 윤곽도 이달 중 드러날 전망입니다.



(영상취재 : 오영춘·박현철·김용우, 영상편집 : 박선수)