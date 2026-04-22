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주한미군사령관 "'사드' 안 옮겼다…'탄약' 이동 대기 중"

김용태 기자
작성 2026.04.22 07:18 수정 2026.04.22 07:34 조회수
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<앵커>

브런슨 주한미군 사령관이 한반도에 배치된 고고도미사일방어체계, 사드를 중동으로 빼낸 적이 없다고 말했습니다. 전시작전권 전환과 관련해선 조건에 집중해야지 정치적 편의를 앞세워선 안 된다고 강조했습니다.

워싱턴 김용태 특파원의 보도입니다.

<기자>

브런슨 주한미군사령관이 미 상원 군사위원회에 출석했습니다.

브런슨 사령관은 한반도에서 고고도미사일방어체계, 사드를 빼 중동에 재배치한 것이냐는 민주당 의원 질문에 어떤 사드 시스템도 옮기지 않았다고 답했습니다.

[제이비어 브런슨/주한미군사령관 : 어떤 사드(고고도미사일방어체계) 시스템도 옮기지 않았습니다. 사드는 여전히 한반도에 있습니다.]

그러면서 탄약을 보내고 있으며 현재 이동 대기 중이라고 말했는데, 여기서 '탄약'이 사드 요격미사일을 의미한 것이라는 해석이 나왔습니다.

브런슨 사령관은 전시작전권 전환과 관련해선 조건에 집중해야 한다며 정치적 편의를 앞세워선 안 된다고 강조했습니다.

[제이비어 브런슨/주한미군사령관 : 정치적 편의가 조건보다 앞서 나가지 않도록 지속적으로 노력해야 합니다. 오로지 조건에 집중해야 합니다.]

주한미군에 대해선 병력 규모보다는 역량에 초점을 맞추고 있다는 점을 재확인했습니다.

[제이비어 브런슨/주한미군사령관 : 주한미군은 급변하는 전략적 과제에 대응하기 위해 현대화를 추진하고 있습니다. 그렇기 때문에 병력 숫자보다 역량에 집중하는 것입니다.]

브런슨의 이런 발언은 향후 주한미군 규모 감축이나 역할 확대 등과 맞물려 주목받고 있습니다.

(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 전민규)
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