이란 매체, "이란, 22일 2차 종전협상 불참 최종 확정"

▲ 미-이란 2차 종전 협상에 앞선 이슬라마바드

이란 협상단이 22일로 예정된 파키스탄 이슬라마바드 2차 종전협상에 참여하지 않겠다는 최종 입장을 중재국인 파키스탄을 통해 미국 측에 전달했다고 이란 타스님 통신이 21일(현지시간) 보도했습니다.보도에 따르면 이란은 당초 파키스탄의 중재와 미국의 휴전 요청에 따라, 미국이 수용한 '10개 조항 프레임워크'를 바탕으로 휴전과 종전 협상을 받아들였습니다.그러나 미국은 합의 직후부터 약속을 어기기 시작했다는 게 이란 측의 우선적인 불참 사유라고 통신은 전했습니다.또 미국이 이스라엘에 레바논 휴전을 즉각 시행하도록 강제하지 않음으로써 초기 협상 과정에 심각한 장애를 초래했다는 점도 이란이 불만을 제기한 부분입니다.통신은 이어 "이슬라마바드에서 열린 1차 협상 당시, 미국은 초기 합의된 틀을 벗어난 과도한 요구를 쏟아내며 협상을 교착 상태에 빠뜨렸다. 이란 측은 이를 두고 미국이 전장에서의 실패를 협상장에서 보상받으려 한 시도라고 규정했다"고 보도했습니다.또 통신은 호르무즈 해협 개방에 대한 미국의 적대적 대응도 이란 측의 협상 불참의 이유였다고 설명했습니다.타스님은 "이란은 현 상황에서 협상 테이블에 앉는 것이 시간 낭비에 불과하다고 판단했다"며 "미국의 방해로 인해 적절한 합의에 도달할 가망이 없으며, 미국이 제시하는 문으로 들어가지 않겠다는 의지를 명확히 했다"고 상황을 전했습니다.이란은 파키스탄 중재자를 통해 이 같은 불참 의사를 공식화했으며, 협상장에 나타나지 않음으로써 이란 국민의 권리를 끝까지 수호하겠다는 입장을 분명히 했다고 통신은 덧붙였습니다.