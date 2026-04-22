1. 트럼프 "통일된 제안 낼 때까지 휴전 연장"



조금 전 트럼프 미국 대통령이 이란 지도부가 통일된 제안을 낼 때까지 휴전을 연장하겠다고 선언했습니다. 이란에 대한 해상 봉쇄와 군사적 대비 태세는 유지하겠다고 밝혔습니다.



2. "이란, 2차 종전 협상 불참 최종 확정"



이란이 오늘(22일)로 추진됐던 2차 종전 협상에 참여하지 않겠단 입장을 미국에 전달했다고 이란 현지 매체가 보도했습니다. 미국의 휴전 연장 선언에 대한 입장은 아직 나오지 않았습니다.



3. 코스피 6,388 '사상 최고' 찍었다



코스피가 6,400 포인트에 육박하면서 사상 최고치를 기록했습니다. 삼성전자와 SK하이닉스, 반도체 실적에 대한 기대감이 계속 지수를 끌어올리고 있습니다.



4. 오늘 한-베트남 정상회담…교역 규모 확대 논의



인도에 이어 베트남을 국빈 방문한 이재명 대통령이 오늘 오후 럼 베트남 국가주석과 정상회담을 합니다. 베트남과 교역 규모를 1,500억 달러까지 늘리는 등 경제 협력 강화 방안이 논의될 전망입니다.