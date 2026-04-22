주한미군사령관, 전작권전환에 "정치적 편의가 조건 앞서선 안돼"

▲ 제이비어 브런슨 주한미군사령관

제이비어 브런슨 주한미군사령관은 21일(현지시간) 고고도미사일방어체계(THAAD·사드)가 여전히 한반도에 있다고 확인했습니다.전시작전통제권 전환과 관련해서는 "정치적 편의주의가 조건을 앞질러서는 안된다"고 했습니다.주한미군의 숫자보다는 역량이 중요하다는 입장도 재확인했습니다.브런슨 사령관은 이날 미 상원 군사위원회에 출석, 한반도의 사드를 빼 중동에 재배치한 것이 대북 억지에 어떤 영향을 주느냐는 민주당 소속 개리 피터스 의원의 질문을 받자 "어떤 사드 시스템도 옮기지 않았다. 사드는 여전히 한반도에 있다"고 답했습니다.미군 고위관계자가 공개석상에서 사드 시스템 반출이 없었다고 확인한 것은 처음입니다.브런슨 사령관은 "이전에 레이더를 전방 이동시킨 조치가 있었고 이는 (작년 6월 미국이 이란 핵시설을 폭격한) '미드나잇 해머' 작전에 앞서 이뤄졌던 것"이라며 "일부는 복귀하지 않았지만 사드 시스템 자체는 한반도에 있다"고 부연했습니다.그는 사드가 한반도에 계속 있을 것으로 전망하느냐는 질문에 "그렇다"면서 탄약 이송을 위해 오산기지로 사드 시스템을 이동시키는 과정에서 소문이 퍼졌고, 그에 대한 우려가 실체에 비해 커졌다는 취지로 설명했습니다.브런슨 사령관은 전시작전권 전환과 관련해서는 "조건에 기초한 전환"이라면서 "정치적 편의가 조건을 앞지르지 않도록 계속 보장해야 한다"고 말했습니다.그는 "조건에 집중해야 한다. 그렇게 해야 미국이 더 안전해지고 한국이 더 안전해진다"고 덧붙였습니다.브런슨 사령관은 평소에도 전시작전권 전환 일정을 맞추려고 조건을 간과해서는 안된다는 등의 언급을 공개적으로 했는데 이번에는 '정치적 편의주의'라는 표현을 쓰며 발언 수위를 높인 것으로 분석됩니다.브런슨 사령관은 주한미군 병력 규모보다는 역량에 확고히 초점을 맞추고 있다는 입장도 재확인했습니다.브런슨 사령관은 "한반도는 미국 본토를 방어하고 이 지역에서의 미국 국익을 증진하는 데 핵심적인 전략적 요충지"라며 "주한미군은 급변하는 전략적 과제에 대응하기 위해 현대화를 추진하고 있다"고 말했습니다.브런슨 사령관은 "이것이 내가 (병력) 숫자보다 역량에 확고히 초점을 맞추는 이유"라면서 "주둔은 기본 전제이지만 규모에서 역량으로의 전환을 진정으로 이해하기 위해 한반도에 배치돼야 할 구체적 역량에 초점을 유지하는 것이 필수적"이라고 강조했습니다.브런슨 사령관은 "주한미군 부대들이 인도태평양사령부 훈련에 참여하는 것은 인도태평양 전역의 억지 지원을 위해 한국에서의 능력을 투사할 수 있는 잠재력을 보여준다"고도했습니다.숫자보다 역량으로 초점을 전환해야 한다는 브런슨 사령관의 언급은 급변하는 안보환경에서 주둔 병력과 무기의 '양'보다 '질'이 중요하다는 의미로 해석되지만 향후 주한미군 규모 감축 가능성과 맞물려 주목됩니다.청문회에 함께 출석한 새뮤얼 퍼파로 미 인도태평양사령관은 주일미군 소속 제31해병원정대가 중동으로 이동한 것이 인도태평양 대비 태세에 어떤 영향을 주느냐는 질문에 다른 해병원정대로 공백을 보충해 큰 문제가 없다는 취지로 답변했습니다.(사진=연합뉴스)