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'3대 교역국' 베트남과 정상회담…"교역액 1,500억 달러로"

강청완 기자
작성 2026.04.22 06:26 조회수
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<앵커>

국빈 자격으로 베트남을 방문한 이재명 대통령이 오늘(22일) 럼 베트남 국가주석과 정상 회담을 합니다. 양국의 경제 협력을 강화하는 내용이 논의될 전망입니다.

강청완 기자입니다.

<기자>

어젯밤, 베트남 수도 하노이에 도착한 이재명 대통령 부부를 베트남 국가주석실 장관 등 정부 인사들이 맞이합니다.

이 대통령 취임 이후 첫 베트남 국빈 방문입니다.

이 대통령은 오늘 오후 현지 동포들과 오찬간담회를 가진 뒤 베트남의 국부, 호치민 묘소에 헌화합니다.

이후 공식환영식에 참석하고 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석과 정상회담을 할 예정입니다.

회담 뒤에는 양국 간 경제, 문화 협력 등 내용을 담은 MOU 등 문건을 교환하고 공동언론발표도 이어집니다.

지난해 기준으로 베트남은 우리의 3대 교역국 가운데 하나이자 미국에 이어 무역 흑자 2위를 기록한 나라입니다.

우리나라 역시 베트남에 가장 많은 투자를 한 나라로 꼽히는 만큼 회담에선 양국 경제 협력을 고도화하는 문제가 주로 논의될 전망입니다.

두 정상은 현재 945억 달러 수준인 양국 교역 규모를 2030년까지 1,500억 달러까지 늘릴 수 있게 지원하고 과학기술, 기후변화 대응, 관광 등 인적 교류 활성화를 위한 방안도 논의합니다.

또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석은 지난해 8월 이재명 정부 출범 이후 첫 국빈으로 방한했는데, 이 대통령 역시 지난 4월 개편된 베트남 새 지도부의 첫 국빈으로 베트남을 찾게 됐습니다.

청와대는 양국 정상의 상호 방문을 조기에 실현함으로써 정상 간 최상의 파트너십을 구축하고 베트남과의 전략적 협력을 더 강화할 것으로 기대된다고 밝혔습니다.

(영상취재 : 윤형, 영상편집 : 남일)
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