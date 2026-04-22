프로야구 LG, 한화 꺾고 단독 2위…KT는 KIA 누르고 단독 선두

▲ 승리한 LG 트윈스

프로야구 디펜딩 챔피언 LG 트윈스가 지난해 한국시리즈에서 맞붙었던 한화 이글스와 시즌 첫 경기를 승리로 장식하며 단독 2위로 올라섰습니다.LG는 21일 서울 잠실구장에서 열린 2026 신한SOL KBO리그 정규시즌 한화와 홈 경기에서 6-5로 신승해 이날 SSG 랜더스에 패한 삼성 라이온즈를 끌어내렸습니다.LG는 0-0으로 맞선 4회말 1사 만루 기회를 잡은 뒤 상대 수비 실책을 틈타 대량 득점했습니다.천성호의 유격수 땅볼을 한화 유격수 심우준이 포구 실책하면서 3루 주자 문성주가 홈을 밟았고, 이후 제구 난조를 보인 한화 선발 문동주를 두들겼습니다.LG는 문동주의 폭투로 추가 득점한 뒤 송찬의의 좌전 2타점 적시타로 3-0을 만들었고, 이어 문동주의 폭투와 신민재의 좌전 적시타로 5-0으로 달아났습니다.경기는 일방적으로 흘러가지 않았습니다.LG는 5-1로 앞선 7회초에 4실점 했습니다.LG 유격수 오지환은 1사 1루 위기에서 한화 이원석의 유격수 땅볼을 포구 실책했고, 이로 인해 LG 불펜 우강훈이 극심하게 흔들리며 동점을 내줬습니다.그러나 LG는 7회말 1사 2루에서 오스틴 딘이 한화 김종수를 상대로 우전 적시타를 터뜨리며 간신히 6-5를 만든 뒤 남은 이닝을 잘 막아 승리했습니다.마무리 유영찬은 1이닝을 1탈삼진 무실점으로 막으며 역대 최소 경기 10세이브 타이기록을 세웠습니다.그는 올 시즌 11경기에 등판해 단 한 경기를 제외한 모든 경기에서 세이브를 올렸습니다.부산 사직구장에서는 원정팀 두산 베어스가 대체 외국인 투수 웨스 벤자민의 호투와 8회 쐐기포를 날린 정수빈의 활약을 발판 삼아 롯데 자이언츠를 6-2로 꺾고 3연승을 달렸습니다.두산은 8위에서 공동 6위가 됐고, 9위 롯데는 두산 마운드 공략에 실패하며 4연패 늪에 빠졌습니다.두산은 3-2로 앞선 9회초 공격에서 승부를 갈랐습니다.외국인 타자 다즈 카메론의 좌익수 왼쪽에 떨어지는 2루타, 박지훈의 볼넷으로 만든 2사 1, 2루에서 정수빈이 롯데 박정민을 상대로 우월 3점 홈런을 폭발하며 쐐기를 박았습니다.정수빈은 홈런 포함 4타수 2안타 4타점 1득점으로 맹활약했습니다.2022년부터 2024년까지 kt wiz에서 뛰었던 벤자민은 KBO리그 복귀전에서 4⅔이닝 3피안타 2볼넷 7탈삼진 무실점으로 잘 던졌습니다.서울 고척스카이돔에서는 홈팀 키움 히어로즈가 NC 다이노스를 2-1로 눌렀습니다.최하위 키움은 시즌 첫 2연승을 기록하며 9위 롯데와 승차를 반 경기 차로 좁혔습니다.키움은 3회말 이주형이 우익수 키를 넘기는 2루타를 터뜨렸고 트렌턴 브룩스가 우중간 적시타를 폭발해 선취점을 얻었습니다.그러나 5회초 수비에서 무실점 행진을 펼치던 선발 투수 오석주가 제구 난조 속에 1사 1, 2루 위기에 놓였고 바뀐 투수 원종현마저 박민우에게 볼넷을 허용한 뒤 맷 데이비슨에게 희생타를 내줘 1-1 동점이 됐습니다.키움은 7회 1사 1루에서 임지열이 우익수 키를 넘기는 적시 2루타를 작렬해 천금 같은 점수를 뽑은 뒤 그대로 경기를 끝냈습니다.임지열은 3회 오른쪽 햄스트링(허벅지 뒤 근육) 통증으로 이탈한 이주형의 대주자로 출전해 동점 득점과 결승타를 치며 승리를 이끌었습니다.KT는 수원 케이티위즈파크에서 열린 KIA 타이거즈와 홈 경기에서 연장 11회말 터진 김민혁의 끝내기 홈런으로 짜릿한 6-5 승리를 거뒀습니다.KT는 단독 선두로 뛰어올랐고, 5위 KIA는 3연패에 빠졌습니다.KT는 4-5로 뒤진 8회말 2사 2루에서 나온 신인 이강민의 우중간 적시타로 동점을 만들었고, 정규이닝을 5-5로 마쳤습니다.연장 11회초 마지막 수비 1사 1루 위기를 잘 막은 KT는 11회말 1사에서 김민혁이 홍민규의 5구째 높은 직구를 우측 담장 밖으로 쏘아 보내면서 경기를 마무리했습니다.스프링캠프에서 오른쪽 어깨 회전근개 손상 진단을 받아 회복에 전념했던 김민혁은 올 시즌 첫 출전 경기에서 끝내기 홈런 포함 6타수 2안타 1타점 1득점을 기록하며 최고의 하루를 보냈습니다.대구 삼성라이온즈파크에서는 박성한의 맹활약을 앞세운 원정팀 SSG가 삼성을 연장 10회 접전 끝에 5-4로 꺾고 4위 자리를 지켰습니다.단독 선두를 달리던 삼성은 3위로 떨어졌습니다.SSG는 3-4로 뒤진 7회초 선두 타자 박성한의 우중간 안타와 정준재의 희생번트, 기예르모 에레디아의 우중간 적시 2루타로 4-4 동점을 만들었습니다.이후 승부는 연장으로 이어졌고, 연장 10회초 2사 2루에서 박성한이 중전 적시타를 터뜨리며 5-4 역전에 성공했습니다.연장 10회말엔 마무리 조병현이 2사 만루에 몰렸으나 구원 등판한 전영준이 마지막 타자를 뜬 공으로 잡으며 승리를 지켰습니다.박성한은 4타수 3안타 1볼넷 2타점 1득점으로 활약했습니다.그는 개막전부터 19경기 연속 안타를 터뜨리면서 1982년 김용희(당시 롯데)가 세웠던 기존 개막전 이후 최다 연속 경기 안타 기록(18경기)을 경신했습니다.(사진=LG 트윈스 제공, 연합뉴스)