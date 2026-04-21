미군, 종전 협상 앞두고 인도태평양 공해서 이란 연계 선박 나포

▲ 인도태평양 구역에서 이란 연계선박 나포하는 미군

미군이 이란과의 2차 종전협상을 앞두고 인도태평양 사령부 책임 구역 내에서 이란과 연계된 제재 선박을 나포했습니다.미국 국방부는 현지시간 21일 엑스(X·옛 트위터)에서 "밤사이 미군은 인태사령부 책임 구역 내에서 무국적 제재 선박인 동력 유조선(M/T) 티파니호에 대해 사고 없이 임검권(소속이 밝혀지지 않은 선박이나 군함 등에 대해 공해상에서 경찰권을 행사할 수 있는 권한)을 행사하고, 해상 차단 및 승선 수색을 실시했다"고 밝혔습니다.미 국방부는 "우리가 그동안 분명히 밝혀왔듯이, 미군은 불법 네트워크를 교란하고 이란에 물질적 지원을 제공하는 제재 선박들이 어디서 활동하든 차단하기 위해 전 세계적인 해상 집행 노력을 이어갈 것"이라고 강조했습니다.이번 선박 나포는 미국이 전쟁 중인 이란의 경제를 압박하기 위해 이란 항구를 오가는 선박을 차단하는 해상봉쇄 작전이 진행되는 상황에서 나왔습니다.특히 이번 작전은 미국과 이란이 대치하는 호르무즈 해협에서 떨어진 해역으로까지 범위를 확대했다는 점에서 주목을 받습니다.미국 국방부는 "국제수역은 제재 선박을 위한 피난처가 아니다"라며 "국방부는 불법행위자들과 그들의 선박이 해상 영역에서 기동의 자유를 갖지 못하도록 계속해서 저지할 것"이라고 밝혔습니다.앞서 미군은 지난 19일 호르무즈 해협 입구인 오만만에서 이란 남부 반다르 아바스로 향하던 이란 화물선을 함포 사격한 뒤 나포한 바 있습니다.미국과 이란은 2주 휴전의 시한을 앞두고 22일 파키스탄 이슬라마바드에서 종전을 위한 2차 협상을 개최할 것으로 관측됩니다.(사진=미국 국방부 영상 캡처, 연합뉴스)