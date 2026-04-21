[날씨/XR] 황사 추가 유입 없지만…뿌연 하늘 계속

종일 황사 때문에 환기하기 쉽지 않으셨죠.



보시는 건 오늘(21일) 오전 10시경, 기상 항공기 나라호에서 관측한 서울 상공에 황사 모습입니다.



지금은 오전보다는 농도가 옅어지기는 했습니다만, 여전히 전국 대부분 지역의 미세먼지 농도 나쁨 수준을 보이고 있습니다.



다행히 추가 황사 유입 소식은 없지만, 지금 상공에 남아 있는 이 황사의 영향을 내일까지 받겠습니다.



전국 대부분 지역에 내일 미세먼지 농도 나쁨 수준이 예상됩니다.



한편 남쪽 지방에는 비가 내리는 곳이 있겠습니다.



제주 남쪽 해상으로 저기압이 지나면서 제주에 많게는 80mm의 많은 비가 예상되고요, 전남과 경남에 5~20mm, 그 밖의 남부 지방과 충청권에도 빗방울 떨어지는 곳이 있겠습니다.



오늘 우리나라 위성 영상도 살펴보도록 하겠습니다.



보시는 것처럼 중부를 중심으로 높은 구름이 지나면서 날이 대체로 흐린데요.



내일도 수도권과 강원도 하늘에 구름이 많이 끼겠고 충청과 남부 지방은 대체로 흐리겠습니다.



아침 기온은 오늘보다 높겠습니다.



서울이 10도로 오늘보다 3도가량이 높겠고요, 낮 기온 서울이 19도로 오늘과 비슷하겠지만 남부 지방은 오늘보다는 낮겠습니다.



목요일 낮까지 남쪽 지방은 비가 이어지겠습니다.



주 후반에는 하늘이 맑아지면서 낮 기온도 더 크게 오르겠습니다.



(남유진 기상캐스터)