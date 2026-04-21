"'미국 기밀 누설' 주장은 잘못"…"미군 사령관이 항의"

<앵커>



미국이 최근, 우리 측에 제공하던 대북 정보의 일부를 제한하기 시작했습니다. 정동영 통일장관이 지난달 초 했던 이 발언을, 문제 삼는 것으로 전해졌습니다.



[(북한) 영변과 '구성', 강선에 있는 우라늄 농축시설, HEU 북의 우라늄 농축은 90%짜리 무기급 우라늄입니다.]



핵심은 '구성에 핵시설이 있다'는 언급이 미국의 기밀정보에 기반했느냐는 것입니다. 이재명 대통령은 어젯(20일)밤 SNS를 통해 이미 널리 알려져 있던 사실이라며, 기밀누설 주장은 잘못이라고 반박했습니다. 그러자 야당 소속 국회 국방위원장은 "해당 발언과 관련해 주한미군사령관이 국방장관에 항의했다"고 주장했습니다.



한미간 불거진 대북 정보 논란을 김아영 기자가 취재했습니다.



<기자>



이재명 대통령은 어젯밤 SNS에, 평안북도 구성의 핵시설 존재 사실이 널리 알려져 있었던 건 명백한 팩트라며, 정동영 통일장관의 미국 기밀 누설을 전제한 모든 주장과 행동은 잘못이라고 썼습니다.



이어 "대체 왜, 이런 터무니없는 일이 벌어지고 있는지 알아봐야겠다"고 덧붙였습니다.



미국이 정 장관의 '구성' 언급을 이유로 일부 대북정보의 공유를 제한하자, 이 대통령이 해당 발언은 기밀 누설이 아니라고 선을 긋고 나선 겁니다.



우리 정부는 보안 조사를 근거로 통일부에서 미국 정보가 누설된 정황은 없는 걸로 판단하고 있습니다.



하지만, 야당은 미국 측이 우리 정부에 국방부와 국가정보원 채널을 통해 강하게 항의했단 주장을 폈습니다.



[성일종/국민의힘 의원(국회 국방위원장) : 주한미군사령관이 안규백 국방장관을 긴급히 찾아와 강력히 항의했다고 합니다.]



이에 대해 국방부는 전혀 사실이 아니라고 반박했습니다.



대북 정보자산의 경우, 미국은 위성을 기반으로 한 정보에, 우린 레이더와 이지스함 등이 탐지하는 근거리 정보에 각각 강점이 있단 평가입니다.



한미가 상대에 정보 공유를 제한하는 문제는 과거에도 간헐적으로 불거진 바 있지만, 이번처럼 수면 위로 드러난 전례는 드뭅니다.



비무장지대 출입과 관련한 DMZ법 추진 등 그동안 누적돼 온 한미 간 긴장관계가 표출된 것 아니냔 분석도 나오는 가운데, 이런 공유 제한을 트럼프 행정부가 결정한 건지, 아니면 주한미군이 판단한 건지, 논란도 더해지는 모양새입니다.



(영상취재 : 이승환, 영상편집 : 남일)