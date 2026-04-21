일본, 월드컵 훈련 파트너로 U-19 팀 동행…미래 향한 투자

▲ 골 세리머니 하는 일본 축구대표 구보 다케후사.

일본 축구가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 '미래 세대'와 함께 치릅니다.오늘(21일) 스포츠호치 등 일본 언론 보도에 따르면 일본축구협회는 어제 열린 기술위원회 회의에서 북중미 월드컵 기간에 자국 19세 이하(U-19) 대표팀을 모리야스 하지메 감독이 이끄는 A대표팀의 훈련 파트너로 함께 데려가기로 했습니다.유망주들에게 월드컵 분위기를 직접 경험하고, A대표 선수들의 훈련 및 경기 안팎에서의 모습들을 가까이서 지켜보게 해 미래도 함께 준비해 나가겠다는 게 일본축구협회의 의도입니다.U-19 대표팀은 A대표팀의 멕시코 몬테레이 훈련 캠프부터 북중미 월드컵 조별리그 최종 3차전까지 함께 합니다.이 기간 월드컵 대표팀 훈련을 지원하고 일본이 치르는 조별리그 3경기를 직접 관전할 예정입니다.이후 일정은 소속 클럽 복귀 시기 등을 고려해 판단할 계획입니다.일본 U-19 대표팀은 비슷한 시기 프랑스에서 개최되는 모리스 리벨로 국제친선대회(5월 31일∼6월 13일, 옛 툴롱컵)에도 참가할 예정인데 팀을 이원화기로 했습니다.월드컵 훈련 파트너로 나서는 U-19 팀은 해당 연령대 최정예 선수 20명 정도로 꾸려 감독이 이끌고, 나머지 선수 중에서 대표를 선발해 코치 지휘 아래 국제친선대회에 출전합니다.일본은 2018년 러시아 월드컵 때도 U-19 대표팀을 동행한 바 있습니다.당시 U-19 대표팀 멤버가 지금 A대표로 성장한 미드필더 구보 다케후사(레알 소시에다드), 수비수 스가와라 유키나리(베르더 브레멘) 등입니다.야마모토 마사쿠니 일본 축구대표팀 단장 겸 일본축구협회 기술위원장은 "실제로 월드컵을 몸소 느끼며 훈련할 기회도 있어, 매우 좋은 경험이 될 것"이라면서 "미래를 내다봤을 때 선수들의 성장에 반드시 도움이 될 것"이라고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)