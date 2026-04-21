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플레이브, '칼리고 파트2' 초동 125만 장…또 자체 최고 기록

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작성 2026.04.21 18:38 조회수
플레이브, '칼리고 파트2' 초동 125만 장…또 자체 최고 기록
버추얼 아이돌 플레이브가 새 앨범으로 커리어 하이를 달성했다.

지난 20일 한터차트에 따르면 플레이브가 13일 발매한 네 번째 미니 앨범 '칼리고 파트 2(Caligo Pt.2)'는 초동(발매 첫 일주일) 판매량 약 125만 장을 기록하며 자체 최고 기록을 갈아치웠다.

앞서 미니 3집 '칼리고 파트 1'과 싱글 '플뿌우'로 각각 103만 장, 109만 장을 돌파하며 버추얼 아이돌 최초 밀리언셀러를 달성했던 플레이브는, 이번 앨범으로 다시 한 번 기록을 경신했다. 이번 앨범은 전작 '칼리고 파트 1'의 서사를 확장한 작품으로, 보다 깊어진 세계관과 몰입도를 앞세웠다.

타이틀곡 'Born Savage'를 중심으로 록 사운드를 기반에 두고 아카펠라, R&B 힙합, 발라드, 뉴잭스윙 등 다양한 장르를 아우르며 음악적 스펙트럼을 확장한 점도 주목된다.

플레이브는 2023년 3월 12일 데뷔한 5인조 버추얼 보이그룹으로, 팀명은 'Play'와 프랑스어 'Rêve(꿈)'의 합성어다.

사진=블래스트 제공

 

(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
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