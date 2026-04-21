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이 대통령, 인도 일정 마무리…베트남 하노이로 출발

박예린 기자
작성 2026.04.21 16:34 조회수
이 대통령, 인도 일정 마무리…베트남 하노이로 출발
▲ 이재명 대통령과 나렌드라 모디 인도 총리가 20일(현지시간) 인도 뉴델리 대통령궁에서 열린 드로우파디 무르무 인도 대통령 주최 국빈 만찬에서 악수하고 있다.

이재명 대통령이 현지시간 21일 오후 인도에서의 2박 3일 국빈 방문 일정을 마무리하고 베트남 하노이로 출발했습니다.

이 대통령은 그제 저녁 인도에 도착해 동포 간담회를 가졌습니다.

이튿날 이 대통령은 간디 추모 공원에 헌화하고 나렌드라 모디 인도 총리와 정상회담을 가졌습니다.

양 정상은 중동 전쟁 등으로 불확실성이 커지는 상황을 고려해 국제경제 여건 극복을 위해 더욱 긴밀히 공조하기로 뜻을 모았습니다.

또 양국은 '포괄적경제동반협정(CEPA)' 개선 협상 재개 공동선언을 포함한 양국 협력 강화를 위한 15건의 문건을 채택했습니다.

이어 조선, 원전, 핵심 광물에 있어 공동 사업 발굴 노력을 추진하기 위한 양해각서도 체결했습니다.

이 대통령은 하노이에 도착한 다음 날 또 럼 공산당 서기장 겸 국가주석과 정상회담을 할 예정입니다.

(사진=공동취재 제공, 연합뉴스)
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