[자막뉴스] "교사 뒷돈"vs"우리돈 내고" 논란…수학여행 '충격' 실태조사 나왔다

수학여행과 수련회 등 숙박형 체험학습을 가는 학교가 전국에 절반 가량뿐이라는 설문조사 결과가 나왔습니다.



전국교직원노동조합이 전국 분회장 789명을 대상으로 '2026 현장체험학습 실태조사'를 실시한 결과, 최근 1년간 학교에서 숙박형 현장 체험학습을 운영했다고 응답한 사람은 전체의 53.4%뿐이었습니다.



당일치기 소풍인 비숙박형 현장체험학습만 갔다는 응답이 25.9%, 교내 체험 활동만 했다는 응답이 10.8%였습니다.



모든 형태의 현장체험학습을 사실상 중단했다는 응답도 7.2%나 됐습니다.



현장체험학습 운영 여부는 대부분 교사의 판단에 달린 것으로 나타났습니다.



설문 대상자의 72.2%가 현장체험학습 실시에 교사의 의견과 동의가 반영된다고 답했습니다.



그러나 본인의 의사와 무관한 참여·추진 요구 또는 부담을 느낀 경험이 '가끔 있다', '자주 있다'라는 응답도 총 35.5%에 달했습니다.



교사들은 현장체험학습이 교육활동이라기보다는 '고위험·고부담 업무'로 인식하는 것으로 파악됐습니다.



현장체험학습 중 사고가 발생할 경우 교사가 형사책임까지 질 수 있어 불안하다고 응답한 사람은 89.6%, 준비 과정의 행정업무 부담이 과중하다는 응답은 84%에 달했습니다.



현장체험학습 관련 개선책으로 가장 필요한 것 역시 교사 형사책임 면책 강화가 가장 많이 꼽혔습니다.



앞서 이달 초 온라인 커뮤니티를 중심으로 강원도 일대 2박 3일 수학여행 비용이 60만 6000원이라는 한 학교의 안내문이 공유되며 교사들이 수학여행을 통해 리베이트를 받는 게 아니냔 의혹이 불거졌습니다.



이 글이 확산하자 한 현직 교사가 온라인 커뮤니티에 "최근 안전 규정이 강화돼 수학여행 비용이 상당하다"며 "우리 돈 내고 애들 지도하러 다닌다"는 해명 글을 올렸습니다.



논란이 확대되자 해당 학교는 결국 수학여행을 취소한 거로 전해졌습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 서병욱, 디자인: 육도현, 제작: 디지털뉴스부, 출처: 전국교직원노동조합)