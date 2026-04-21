축구협회, 남자 U-16 대표팀 사령탑에 김태엽 감독 선임

▲ 남자 16세 이하(U-16) 대표팀 김태엽 감독

대한축구협회(KFA)는 남자 16세 이하(U-16) 대표팀의 새 사령탑으로 김태엽 협회 전임지도자를 선임했습니다.협회는 이날(21일) 충남 천안 코리아풋볼파크에서 이사회를 열고 김태엽 감독 선임안을 최종 심의·의결했습니다.이번 선임은 기술발전위원회 주관으로 진행됐습니다.위원회는 연령별 대표팀 간의 유기적인 연계와 육성의 연속성을 고려해 유소년 지도 경험이 풍부한 전임지도자 중 적임자를 물색해왔습니다.김 감독은 후보자 대상 심층 면접과 프레젠테이션 평가에서 가장 높은 점수를 받아 1순위로 추천됐습니다.유소년 육성 전문가로 꼽히는 김 신임 감독은 선수 시절 전남과 독일 하부리그에서 활약했습니다.지도자로 전향한 뒤에는 독일 유소년팀 코치를 거쳐 전남 유소년팀 감독을 역임했습니다.이 시기 다수의 전국대회 우승을 이끌며 한찬희, 장윤호, 이유현 등 여러 프로 선수를 발굴하고 육성했습니다.2016년부터는 협회 전임지도자로 활동하며 13∼16세 연령별 대표팀과 유소년 육성 프로그램인 '골든에이지'를 지도해왔습니다.특히 2025년 17세 이하(U-17) 대표팀 코치로서 국제축구연맹(FIFA) U-17 월드컵 32강 진출에 힘을 보태는 등 해당 연령대 선수들에 대한 이해도가 높다는 평가를 받고 있습니다.김태엽호는 내년 5월 사우디아라비아에서 열리는 2027 아시아축구연맹(AFC) U-17 아시안컵과 11월 카타르에서 열리는 2027 FIFA U-17 월드컵 출전을 목표로 담금질에 들어갑니다.U-16 대표팀은 다음 달 10일부터 16일까지 중국에서 열리는 4개국 친선대회 참가를 시작으로 본격적인 여정에 나섭니다.하반기에는 유럽 원정 친선대회 등을 통해 국제 경쟁력을 강화할 계획입니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)