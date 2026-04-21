[인터뷰] 우상호 "TV토론 거부? 김진태 지사와 나, 누가 토론 잘할까?"

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 우상호 더불어민주당 강원도지사 후보

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● 우상호 더불어민주당 강원도지사 후보



"강원도 발전 위해 중앙정부 지원 필요…대통령과 가까운 내가 적임자"

"강원도를 살려달라는 목소리에 반드시 응답할 것"

"김진태, 많은 일 벌였지만 성과가 없어"

"대선 때 반신반의하던 주민들 긍정적으로 바뀌어"

"이광재 아름다운 양보…'선당후사' 모습"

"하정우, 전엔 정치에 무관심…최근 심경 변화 있는 듯"



▷ 주영진 / 앵커 : 오늘 ‘주영진의 뉴스브리핑’은 인터뷰의 날이기도 합니다. 이번에는 민주당 강원도지사 후보죠. 우상호 후보 나오셨습니다. 어서 오십시오.



▶ 우상호 / 민주당 강원도지사 후보 : 안녕하십니까.



▷ 주영진 / 앵커 : 오늘 어떻게 또 강원도 비우시고 서울로 오셨습니까?



▶ 우상호 / 민주당 강원도지사 후보 : 저기 ‘주영진 뉴스브리핑’뿐만 아니라 몇 군데에서 인터뷰 요청이 있어서 아예 하루를 몰아서, 미디어 데이입니다. 아침에부터 쭉 한 네 군데 정도 이렇게.



▷ 주영진 / 앵커 : 우상호 후보가 이렇게 자신을 홍보하는 거 봤는데 ‘강원도가 특별해지는 순간’인가요?



▶ 우상호 / 민주당 강원도지사 후보 : 순간.



▷ 주영진 / 앵커 : 그리고 ‘대통령이 보낸 사람.’ 이거 어떻게 그런 문구를 정하셨어요.



▶ 우상호 / 민주당 강원도지사 후보 : 일단 강원도가 특별자치도라고 그렇게 이름이 붙여져 있지만, 도대체 특별한 게 뭐냐는 불만이 많아요, 도민들이. 그래서 제가 강원도가 특별해지는 순간을 만들어 드리겠다고 하는 것을 약속하는 것이고요. 대통령이 보낸 사람은 이제 강원도가 발전하려면 중앙정부의 지원이 많이 필요하다는 인식들이 계시기 때문에 그렇다면 대통령과 친하고, 국무총리하고도 친하고, 또 장관들하고도 수시로 통화할 수 있는 이런 사람이 바로 적임자가 아니냐. 그런 측면에서 대통령이 보낸 사람이라는 구호로 내가 바로 그런 사람이다. 보여주려고 이렇게 카피를 썼죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 어떻게 만나는 강원도민들이 우상호 후보의 그런 어떤 문구에 동의를 하는 것 같습니까, 어떻습니까?



▶ 우상호 / 민주당 강원도지사 후보 : 그거 보면서 대통령이 보낸 사람이라고 소개받는 장소가, 모임이 많습니다. 그걸 쓰시더라고요. 그래서 이 캐치프레이즈가 먹혔구나. 누가 써먹으면 그건 먹힌 거죠? 그렇게 생각하고 있고요. 실제로 역대급, 그러니까 강원도의 도지사 후보 중에는 역대급 중앙정부와 긴밀한 관계에 있는 후보다라는 걸 인정해 주고 계십니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 흔히들 쓰는 표현이 TV나 텔레비전이 원래 쓰는 말이기는 합니다만, 만나는 강원도민들이 ‘텔레비전에서 많이 봤는데?’ 뭐 이런 얘기 안 합니까, 혹시?



▶ 우상호 / 민주당 강원도지사 후보 : 그걸 제일 많이 듣습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇죠. 텔레비전에서 많이 봤는데 실제로 보니까 어떻더라.



▶ 우상호 / 민주당 강원도지사 후보 : ‘어? TV에서 본 사람이네?’ 그러면서 이제 친밀감을 얘기하고. 순간적으로 ‘어떻게 여기까지 오셨어요?’ 그래서 ‘저 강원도 도지사 나왔는데요?’ 그러면 그런데 ‘실물이 더 낫네.’ 이렇게 얘기해 주시면서 제가 그러니까 감사하죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 강원도가 특별해지는 순간. 강원도를 어떻게 특별하게 만들 것인가. 구체적인 공약, 정책. 이게 사실은 중요한 것 아니겠습니까.



▶ 우상호 / 민주당 강원도지사 후보 : 일단은 지금 강원도의 가장 큰 위기는 젊은이들이 떠나고 있어요. 그래서 인구가 줄고 있거든요. 어르신들이 떠나는 게 아닙니다. 청년들이 떠나고 있는데 이거는 다음 세대가 떠나고 있다는 것은 굉장히 위험한 겁니다. 그런 측면에서 이분들이 떠나는 이유는 크게는 일자리가 없어서, 더 좋은 일자리가 수도권에 있기 때문에 기회의 땅으로 떠나는 겁니다. 그런데 이거를 끊지 않으면 강원도가 어렵죠. 그래서 청년들을 위한 좋은 일자리를 만들기 위해서 유수한 기업들을 유치하고 또 강원도가 제일 잘할 수 있는 산업을 키우는 일. 소위 말하면 이 경제 공약이죠. 이게 제일 중요하고요. 두 번째는 애 키우기 힘들다, 예를 들면 병원이 없다. 이런 정주 여건에 관한. 또 심지어는 인구가 감소하는 지역인데도 주택이 부족하다. 이런 얘기를 많이 해요. 그런 측면에서 본다면 정주 여건을 개선해서 좀 편안하게 살 수 있게 만드는 것. 세 번째는 좀 매력 있는 도시가 돼야 또 사람들이 오지 않겠습니까? 그래서 강원도의 주요 도시들을 매력 있게 만드는. 그러니까 또 관광하러 오신 분들이 좀 체류하면서 그냥 왔다가 하루만 자고 가는 게 아니라 며칠간 쉬면서 힐링도 하고 돈도 좀 쓰고 갈 수 있게 만드는 것. 이런 것들.



▷ 주영진 / 앵커 : 중요한 건 강원도에서 돈을 쓰게끔 만드는 게 중요한 거 아닙니까.



▶ 우상호 / 민주당 강원도지사 후보 : 그게 중요합니다. 인구는, 사실 오는 사람이 적은 게 아니에요. 강원도는 오는 관광객 수로는 역대급으로 많이 오십니다. 예를 들면 강릉 같은 경우가 1년에 3,200만 정도 오세요. 제주도는요, 1년에 1,300만 명 정도 오시거든요. 1,900만 정도가 더 오는데 돈은 제주도에서 더 써요.



▷ 주영진 / 앵커 : 왜 그러시죠?



▶ 우상호 / 민주당 강원도지사 후보 : 돈 쓸데가 없으니까. 그래서 관광 인프라 구축이라는 것은 도로 놓고 철도만 놓는 게 아니라 재미있는 곳, 가고 싶은 곳을 만들어서 와서 돈을 쓰면서 그분들은 와서 더 좋은 관광 자원을 경험하니까 행복하고, 강원도 사람들은 그분들이 돈을 더 많이 쓰고 가니까 돈이 돌아서 좋고. 이렇게 윈-윈 전략을 펴야죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 돌아다니면서 만난, 이제 강원도 가신 지 얼마나 되셨죠?



▶ 우상호 / 민주당 강원도지사 후보 : 2월 2일부터 갔으니까.



▷ 주영진 / 앵커 : 2월 2일, 이제 두 달이 지나고 석 달이 다 돼 가는데 만난 강원도민들의 이야기도 지금 우상호 후보가 얘기한 것과 비슷합니까, 어떻습니까.



▶ 우상호 / 민주당 강원도지사 후보 : 지금 제가 하는 해법들은 다 도민들이 간절하게 원했던 내용에 대한 저의 정책 대안이죠. 제가 사실 강원도 가서 가장 뭉클했던 이야기는 영월의 어느 시장을 가서,



▷ 주영진 / 앵커 : 영월.



▶ 우상호 / 민주당 강원도지사 후보 : 도는데 거기 한 60대 초반쯤 돼 보이는 분이 어떻게 보면 연배가 비슷하죠. 저를 보더니 아유 잘 오셨다고. 이렇게 인사를 하면서 ‘우리 강원도 좀 살려주세요.’라고 말했어요. 그래서 제가 그때 뭉클했어요. 선거도 선거지만 얼마나 절박하면 강원도를 살려주세요라는 말을 할 수 있을까. 그런데 그때 그날 밤 잠을 못 이뤘어요. 이렇게 절박한 외침. 내가 선거를 여러 번 치러봤지만 살려달라는 얘기는 처음 들었거든요. 그것도 자기를 살려달라는 게 아니라 강원도를 살려달라. 그래서 제가 그날 결심했죠. 내가 반드시 그분의 저 간절한 외침에 응답하리라. 그러니까 ‘뭘 해주세요’라는 말은 오히려 많이 들었는데 총체적으로 살려달라는 말에서 오는 뭉클한 감동이 있어요. 나의 먹먹함. 내가 반드시 이 목소리에 응답해야 하겠다. 이런 생각을 했죠. 그래서 어쨌든 지금 아까 말씀드렸던 산업을 일구고 일자리를 만들고 먹고살게 해달라, 이 간절한 목소리에 답할 차례가 아닌가 싶습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 지역 다니면서 청년들 많이 만났습니까? 청년들이 많이 있습니까?



▶ 우상호 / 민주당 강원도지사 후보 : 만난 청년들이 많이 있죠. 그래서 제가 첫 제가 지역에 가서 첫 일정이 청년 농부를 만났고요. 또 얼마 전에는 홍천 서석에 청년 마을을, 귀촌해서 청년 마을을 이루고 사는 한 10명 정도의 청년들이 있어요. 되게 특이해요. 고향이 강원도가 아니에요.



▷ 주영진 / 앵커 : 고향이 강원도가 아닌 청년들이.



▶ 우상호 / 민주당 강원도지사 후보 : 한 달 살러 왔다가 여기서 희망이 있다, 그래서 한 명, 두 명 거기서 눌러앉아서 하나의, 일종의 말하자면 동아리를 만들어서 막국숫집도 하고, 농사도 짓고 다양한 청년 기획자. 체험 마을도 운영하고 이런 사람들이 모여서 거기 가서 저희가 같이 대화도 하고 또 유튜브도 찍었는데요. 거기서 가능성을 봤습니다. 이 사람들이 강원도에 와서 기회만 있다면 얼마든지 살 수 있는 그런 가능성이 있다. 그리고 굉장히 많은 청년이 강원도에서 여러 가지 실험을 하고 있습니다. 양양 서피비치에 갔더니 아시지 않습니까. 그 파도를 타는 게 서핑 때문에 모여 있던 또 청년 협동조합이 있어요. 거기도 만났더니 한때 핫했는데 지금 죽어가고 있다. 그런데 다시 조금 살려달라. 그러면 더 올 사람들 많다, 청년들이. 청년들이 강원도에 와서 하고 싶은 일들이 많은데 그동안 정치한 사람들, 행정기관이 제대로 도와주지 못했다는 걸 여러 군데에서 확인했습니다. 어떤 지원도 없었대요.



▷ 주영진 / 앵커 : 지금 말씀 들어보니까 강원도를 살려달라고 하는 애끓는 절규가 있었고 동시에 그렇다고 해서 그런 절망과 한숨만 본 것이 아니라 희망과 가능성도 동시에 봤다.



▶ 우상호 / 민주당 강원도지사 후보 : 그렇습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 이걸 잘 조화롭게 해서 뭔가 희망과 가능성을 극대화하는 게 후보의 역할 아니겠습니까.



▶ 우상호 / 민주당 강원도지사 후보 : 그게 바로 이제 선거 끝나면. 지금은 선거운동이지만 끝나면 저희 같은 사람들이 해야 할 일인데 제일 중요한 것은 아주 선택과 집중을 통해서 먼저 활성화시킬 수 있는 것부터 쭉 프로그램화해서 진행을 해야 하고요. 그리고 이재명 대통령이 하신 것처럼 반복되는 점검을 통해서, 그것이 성과를 낼 때까지 집요하게 관심을 갖고 정책을 추진하는 추진력. 이게 굉장히 중요하다고 생각합니다. 강원도는 뭐 이렇게 막 벌려놓고 결실을 맺은 일이 별로 없어요. 다른 시도에서 하는 것 중에 흉내 낸 것들은 꽤 많은데 강원도만의 고유한 특장점을 가지고 성공해 본 사업이 많지가 않아요. 이거 해야 합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇다고 한다면 지금 현재 김진태 강원도지사의 지난 4년간의 도정이 어떠한 정책과 이런 것 위주로 실시가 돼 왔고 이걸 어떻게 다시 해체해서 계승할 건 계승하고 없앨 것은 없애고 이런 검토도 쭉 해 보셨을 것 같은데?



▶ 우상호 / 민주당 강원도지사 후보 : 그러니까 검토를 해봤는데 보니까 방향은 뭐 어쨌든 강원도가 처해 있는 현실을 아니까, 방향은 한 대여섯 가지 방향은 내가 볼 때는 틀린 방향은 아니에요. 첨단 산업 유치, 강원도 뭘 키우고, 키우고 했는데 그렇게 벌려놓은, 수없이 많은 일 중에 성과가 있는 게 없는 거죠. 예를 들면 반도체 공장을 유치한다고 하는데 반도체 공장이 없어요. 한국은행 본점 유치한다고 그러는데 한국은행 본점을 어떻게 유치합니까. 그건 상식적으로 어려운 일이죠. 그러니까 뭘 막 추진한다고 해놔서 꿈을 키워놓고 실제로 해놓은 게 없으니까 많은 사람들이 행정과 정치에 대한 불신이 커진 거예요. 저는 그걸 보면서 이제는 거의 포기 상태로 가고 있는 강원도 도민들에게 새로운 희망을 만들어주려면 하나라도 잘해서 성과를 만들어서 ‘어, 이게 되는데?’ 그러면 또 다른 걸 해서 뭐가 성과가 나면 ‘어, 정말 되네? 그러면 나도 같이 해볼까?’ 이렇게 만드는 과정이 필요한 거죠. 지금 이재명 대통령 처음에 등장했을 때 반신반의하던 분들이 ‘잘하는데?’ 그러면서 실제로 지금은 그 수준을 넘어서 이재명 대통령이 뭘 하자고 그러면 호응들이 있어요. 이게 중요한 거죠. 효능감을 느껴야 해요. 그래야 같이 할 수 있고 통합이 돼요. 그리고 성과가 나오는 거죠. 저는 김진태 지사님이 저는 굉장히 열심히 일했다고 생각합니다만, 전략이 좀 부재했다. 그래서 결과적으로 보면 너무 여러 개를 한꺼번에 벌리면서 늘어만 놓고 결실이 없었다. 씨는 많이 뿌렸는데 열매가 없더라. 이렇게 평가할 수 있을 것 같습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 김진태 지사가 최근 SNS 보니까 토론회 하자고 하는데 우상호 후보가 토론회를 안 하려고 한다. 이런 글들을 계속 올리던데 그게 어떻습니까.



▶ 우상호 / 민주당 강원도지사 후보 : 그건 제가 어이가 없는 일인데요. 그분이 저보다 토론을 잘하신다고 생각하세요? 제가 토론을 회피할 사람입니까? 그러니까 지금 상황은 어떤 거냐 하면 토론회를 방송국에서 언제 하자고 1차 제안이 오면 일정을 조정하지 않습니까? 그래서 ‘그날은 우리가 안 되니까 날짜를 한 두세 개 다시 주십시오. 우리가 다른 날짜에 하고 싶습니다.’ 이러고 조율하고 있는 상황인데 1차로 방송국이 제안한 날짜를 우리가 좀 수정하자고 했더니 그게 토론 회피라고 주장하시는데, 글쎄 제가 아무리 쟁점 삼을 게 없어도 우상호가 토론회를 회피한다는 쟁점을 만든 건 조금 제가 볼 때는 좀 어이가 없는 일입니다. 날짜가 곧 잡힐 겁니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 아마 ‘왕과 사는 남자’ 보셨죠?



▶ 우상호 / 민주당 강원도지사 후보 : 영월에서 봤습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 곧 영월에서 단종제인가요? 큰 페스티벌이 있지 않습니까?



▶ 우상호 / 민주당 강원도지사 후보 : 24, 25, 26일에 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 영월, 그 부분 보면서도 거기서도 강원도가 앞으로 어떻게. 이게 물론 콘텐츠의 힘이기도 합니다만, 동시에 또 강원도의 힘인 것도 맞지 않습니까?



▶ 우상호 / 민주당 강원도지사 후보 : 그렇습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그 아름다운 풍광에 많은 분들이, 또 거기에 담겨 있는 어떤 애끓는 역사. 이런 것까지도 다 강원도가 갖고 있는 자산이지 않을까 하는 생각이 드는데 그걸 어떻게 또 그러면 앞으로 더 발전시켜 나갈 것이냐.



▶ 우상호 / 민주당 강원도지사 후보 : 그러니까 저도 그 얘기를 주변 사람들한테 여러 번 했는데 ‘왕과 사는 남자’가 영화화됐는데 왜 강원도에 사는 사람들이 왜 이 시나리오를 안 썼고 왜 강원도에 사는, 출신이 감독을 안 했고 왜 다른 외지인들이 이걸 다뤘을까. 그러니까 산업으로서의 영상, 이것도 강원도가 가능성이 있는데 왜 이런 데에 착안해서 준비를 못 했을까 하는 것부터 반성하자. 그런데 두 번째, 떴어요. 그래서 청령포에 엄청나게 많은 분이 오고 영월을 방문하는 분들이 늘었는데 제가 최근 한 달간 영월을 세 번 가서 갈 때마다 거기를 들렀습니다. 유심히 봤습니다. 행정기관이 뭘 하고 있나. 아무것도 하는 게 없어요. 그냥 저절로 왔으니 그것만 이제 예를 들면 식당 안내하고 시장으로 안내하는 정도죠. 언젠가 ‘왕과 사는 남자’의 열풍이 식을 것 아닙니까. 그것이 식지 않고 계속해서 두 번, 세 번 반복해서 오게 만드는 일을 해야 하는 것이 행정이죠. 운이 터졌는데 그냥 그거 받아먹고 이게 수그러들면 또 그것도 아무것도 아닌 걸로 만들어서는 안 되지 않겠습니까. 그런 측면에서 본다면 이게 가능성이 있는데. 그러면 강원도에 있는, 도처에 있는 저 역사, 문화, 아름다운 설화, 자연환경 이걸 스토리를 만들어서 제가 도지사가 되면 도지사 직속 기구로 스토리텔링 위원회를 만들 건데요. 강원도의 이야기꾼들을 다 모아서, 일체 조사를 해서 ‘왕과 사는 남자’ 다음 차례는 어디냐. 강원도의 어디냐. ‘웰컴 투 동막골’을 강원도를 무대로 했는데.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇죠.



▶ 우상호 / 민주당 강원도지사 후보 : 거기서 나온 여배우가 썼던 그 순수한 강원도 말, 얼마나 정겹습니까.



▷ 주영진 / 앵커 : 영동 지방이죠?



▶ 우상호 / 민주당 강원도지사 후보 : 흔적이 없잖아요. 저는 이게 아쉬워요. 문화로 성장하고 지속 가능하게 유지되고 그래서 두 번, 세 번 다시 와서 그걸 즐기고 싶게 만드는 일. 그러니까 우연히 터지는 것만 기대할 게 아니라 우리가 그거를 주도적으로 만들거나 혹은 우연히 터졌어도 그걸 다시 지속 가능하게 만드는 이런 노력이 우리가 해야 할 일이다. 저는 그렇게 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 지난 대선 때 강원도 지역 선거대책위원장인가요? 그래서 그때 강원도를 누빌 때와 이번에 도지사 후보로 와서 강원도를 다닐 때 어떤 느낌, 달라진 게 있다면, 혹시?



▶ 우상호 / 민주당 강원도지사 후보 : 선거의 분위기를 보면 이재명 대통령 후보가 저랑 같이 다닐 때만 해도 강원도민들은 좀 반신반의하는 느낌이에요. 윤석열 전 대통령이 잘못했기 때문에 심판을 해야 하겠고, 사람을 바꿔야 하겠는데 왠지 이재명 대통령에게는 정이 안 간다. 이런 분들이 꽤 있었어요. 이번에 다녀보니 그렇게 말씀하시던 분들이 정말 잘한다, 이재명 대통령. 도와주고 싶다, 힘이 돼 주고 싶다. 불과 1년 사이에 어마어마한 많은 긍정적 반응들을 느꼈습니다. 그래서 제가 되게 감사하게 생각하고 제가 그 덕을 보는 것 같아요. 다녀보면 이재명 대통령 잘하신다, 힘이 되고 싶다는 것이 굉장히 큰 힘이 되고. 그다음에 이제 아까 말씀드린 것처럼 ‘우상호 씨, TV에서 많이 봤는데 좀 우리 강원도 좀 살려주세요.’ 이런 두 가지가 어우러지고 있는 분위기를 확연히 느끼고 있습니다. 그러니까 어쨌든 조금 희망 섞인, 그러니까 민주당만이 아니라 이번에 강원도가 바뀔 수 있는 그런 계기가 될 수 있을까라는 약간의 희망 섞인 기대들이 계속 표출되는 느낌을 제가 피부로 느꼈습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 우상호 후보가 원래 중앙 정치 무대에서도 지금 민주당의 비대위원장도 하시고 원내대표로서 박근혜 전 대통령 탄핵 당시에 원내대표였었죠? 중앙정치와 관련한 사안도 좀 한두 개 질문을 드려야 하겠다는 생각이 드는데. 최근에 하정우 수석의 출마 문제. 이 문제도 논란이 됐었고. 어제 정청래 대표가 갑자기 선당후사 이야기하면서 이광재, 송영길, 물론 여기에 또 김용 전 부원장은 기자들의 질문에 의해서 대답하기는 한 건데. 어떻습니까, 이광재 전 의원 같은 경우는 지금 당장 강원도 선배 도지사이기도 했고 많이 도와주고도 있는데.



▶ 우상호 / 민주당 강원도지사 후보 : 지금 많이 도와주고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그런데 만약에 조언을 구한다면 어떻게, 핫플레이스에 지금 공천할 것처럼 이야기했는데요. 어디인지는 모르겠습니다.



▶ 우상호 / 민주당 강원도지사 후보 : 저는 정청래 대표가 이광재 전 지사를 딱 집어서 선당후사의 정신에 보답하고 싶다고 말할 때 약간 저는 그거 말 된다. 지금 이광재 전 지사가 저보다 지지율이 조금 앞섰던 분이 저한테 양보한 것이 상당한 미담 아닙니까? 그래서 강원도 안에서도 굉장히 그 이슈가 나오면 되게 다들 흐뭇해해요. 강원도에서는 이런 아름다운 양보가 이루어지고 그랬다는 것에 대해서. 실제로 이광재 전 지사가 강원도 전역에서 저랑 같이 다니면서 열심히 도와줬습니다. 이틀 전에도 강릉에 같이 있었고요. 예배도 같이 봤고. 그런데 그날 얘기를 못 들었어요. 그래서 그런데 그다음 날 어제 보도가 되길래 제안을 받기는 받았을 텐데? 그러니까 정청래 대표가 저런 얘기를 하는 거 아니겠어요? 그런 개인적으로는 얘기가 된다. 이광재 지사 잘 됐으면 좋겠다. 저는 그런 마음입니다. 다만 어떤 지역구에 어떤 방식으로 공천을 하려고 하는지, 또 이광재 전 지사가 그걸 수락할 건지 이건 저는 알 수가 없습니다. 대화를 나눠보지는 않았습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 하정우 수석은 어쨌든 간에 이쪽이든 저쪽이든 결정은 임박한 것 같은데. 어제 전재수 후보가 나와서 그런 얘기를 하더라고요, 임박했다.



▶ 우상호 / 민주당 강원도지사 후보 : 그런데 제가 보니까 저는 청와대에 있을 때는 하 수석이 정치에 분명히 관심이 없었거든요. AI 미래 수석 일에 굉장히 관심을 갖고 있었고. 그런데 이번에 순방 나가면서 순방 돌아오면 입장을 밝히겠다. 그렇게 말하길래 입장을 밝히겠다? 딱 끊지는 않았잖아요. 어, 여지를 뒀네?



▷ 주영진 / 앵커 : 2년 뒤 총선 출마 얘기도 했었단 말이에요, 인터뷰에서. 정치를 안 할 생각은 아닌 것 같아요.



▶ 우상호 / 민주당 강원도지사 후보 : 제가 보니까 뭔가 심경에 변화가 있는 것 같아요. 그래서 제가 분명히 청와대에 있을 때만 해도 정치에 관심이 있지는 않았어요. 그런데 아마 이 최근에 부산 상황 그리고 당에서 거듭된 요청, 이런 것 때문에 심경에 변화가 있나 보다. 왜냐하면 저는 어떻게 판단했냐 하면 지난번에 나더러 결정하라고 그러면 나는 그냥 청와대에 남고 싶다는 말을 해서, 안 나올 모양이다 생각했는데 순방 갔다 오면 입장을 밝히겠다는 뜻은 검토하겠다는 얘기거든요. 그러면 이거 뭔가 심경이 변화가 있는 것 같아요. 이런 느낌입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다.



▶ 우상호 / 민주당 강원도지사 후보 : 정보는 없습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 정보는 없지만, 가시기 전에 어쨌든 모든 분에게 똑같이 기회를 드리는데요. 한 시간은 한 20~30초. 강원도지사, 도백이 되려고 하는 이유 한번 얘기해 주시면 마무리가 될 것 같습니다.



▶ 우상호 / 민주당 강원도지사 후보 : 강원도가 지금 사실은 상당한 위기에 처해 있습니다. 그래서 강원도를 살리고 싶습니다. 강원도가 살아나려면 기존의 방식대로 해서는 안 됩니다. 기존의 방식대로 할 수밖에 없는 사람을 선택하지 마시고 다른 방식의 전략적 접근을 할 수 있는 저 우상호가 필요한 시점이다. 간곡하게 호소드립니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 민주당의 강원도지사 후보, 우상호 후보와의 인터뷰였습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다.



▶ 우상호 / 민주당 강원도지사 후보 : 감사합니다.



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