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김종국, 18년 전 '패밀리가 떴다' 막내 조연출과 한 약속 지켰다

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작성 2026.04.21 16:04 조회수
김종국, 18년 전 '패밀리가 떴다' 막내 조연출과 한 약속 지켰다
가수 김종국이 18년 전에 막내 조연출과 했던 약속을 지키며 '의리남'의 면모를 보여줬다.

21일 오전 온라인 사전녹화 스트리밍 형태로 SBS플러스의 새 예능 프로그램 '상남자의 여행법 in 규슈' 제작발표회가 진행됐다. 이 자리에는 출연자 김종국, 추성훈, 대성과 함께 연출을 맡은 김진호 PD가 참석했다.

이 자리에서 김진호PD는 프로그램에 선뜻 출연을 결심해 준 출연자들에게 고마운 마음을 표현했다. 특히 김PD는 "18년 전의 약속을 지켜줬다. 그때 제가 '패밀리가 떴다'의 막내 조연출이었는데, (김종국에게) '형님 나중에 제 프로그램 하면 나와주십쇼' 했었다. 그 약속을 이렇게 흔쾌히 지켜줬다"며 김종국의 의리에 고마워했다.

이어 김PD는 추성훈과도 '정글의 법칙'으로 네 번이나 같이 정글에 다녀온 사이라며 "형님이 제일 바쁠 때 출연을 요청했는데, '진호꺼 나가야지'라고 말해줬다. 정말 감사드린다"라고 마음을 전했다.

대성에 대해서는 "빅뱅 대성은 현존하는 최고 아이돌이자 최고 예능인 아닌가"라며 강한 신뢰감을 보였다.
상남자의 여행법

이날 밤 8시 40분에 첫 방송되는 '상남자의 여행법 in 규슈'는 본능 따라 즐기는 '극 P' 수컷들의 '날 것' 여행기이다. '대한민국 대표 상남자'로 추성훈, 김종국, 그리고 막내 대성이 일본 구마모토와 가모시마 등 지역을 다니며 브로맨스 여행기를 선보인다.

강선애 기자  

(SBS연예뉴스 강선애 기자)
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