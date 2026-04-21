'솔로지옥3' 윤하정, 10월 결혼 발표…"오랜 연인과 평생 약속"

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넷플릭스 연애 리얼리티 '솔로지옥3' 출신 윤하정이 결혼 소식을 직접 전했다.윤하정은 21일 자신의 소셜미디어를 통해 "오랜 시간 함께해 온 소중한 사람과 다가오는 10월 평생을 약속하게 됐다"며 결혼을 발표했다.그는 "지난 3년 가까운 시간 동안 '솔로지옥3'를 통해 많은 사랑과 응원을 받아 정말 행복했다. 앞으로의 새로운 시작도 따뜻한 마음으로 지켜봐 주시고 많은 축복 부탁드린다."면서 "늘 감사한 마음을 잊지 않고 더 좋은 모습으로 보답하며 살아가겠다"고 덧붙였다.함께 공개된 사진에는 장미 꽃다발을 든 채 환한 미소를 짓고 있는 윤하정의 모습이 담겨 눈길을 끌었다.윤하정은 그간 약 1000일간 교제해 온 연인이 있다고 밝혀온 바 있다.최근에는 유튜브 채널을 통해 제주도 여행을 함께하는 모습을 공개하며 조용히 사랑을 이어가고 있는 근황을 전하기도 했다. 당시 남자친구의 얼굴은 공개되지 않았지만, 두 사람의 자연스러운 일상이 공개되며 관심을 모았다.1998년생인 윤하정은 2023년 '솔로지옥3' 출연을 계기로 얼굴을 알린 뒤 모델 겸 인플루언서로 활동 중이다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)