김용준, 김평희 사진작가와 협업…콘서트 '봄, 걸음' 포스터 공개

SG워너비 김용준이 사진작가 김평희와의 특별한 협업으로 봄 감성을 담은 콘서트 포스터를 공개했다.



김용준은 지난 16일 소극장 콘서트 '봄, 걸음'의 메인 포스터를 공개했다. 이번 포스터는 최근 '라이카 포토그래피 인터내셔널(LFI)'이 선정한 '마스터샷(Mastershot)' 수상자로 주목받은 사진작가 김평희와의 협업으로 완성돼 눈길을 끈다.



공개된 포스터 속 김용준은 화사한 그린 톤 스타일링에 꽃다발을 품에 안은 채 은은한 미소를 짓고 있다. 여기에 김평희 작가 특유의 따뜻한 색감과 자연광 연출이 더해지며 설렘 가득한 봄의 정서를 한층 극대화했다.



김평희 작가는 그간 김현철, 유리상자, 이기찬, 박혜경, 서인영, 걸스데이, 모모랜드 등 다수의 뮤지션과 작업해온 베테랑 음반 제작자 출신으로, 최근 사진작가로 활동 영역을 확장했다.



한편 김용준의 소극장 콘서트 '봄, 걸음'은 오는 5월 9일과 10일 양일간 서울 이화여자대학교 ECC 영산극장에서 개최된다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)