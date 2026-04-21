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일 하네다 공항 관제 시스템 오류… 항공기 80여 편 결항

곽상은 기자
작성 2026.04.21 15:17 조회수
일 하네다 공항 관제 시스템 오류… 항공기 80여 편 결항
▲ 일본 도쿄 하네다 공항

오늘(21일) 오전 7시 15분쯤 일본 하네다공항의 항공관제 시스템에 오류가 발생해 한때 모든 항공기의 이륙이 중단됐습니다.

시스템은 약 15분 만에 복구됐지만, 오후까지 항공기 이착륙이 대거 지연됐고 80여 편의 국내선 항공기가 결항했습니다.

이로 인해 승객 약 1만 4천600명이 일정에 차질을 빚었습니다.

이번 장애는 비행계획서를 각 지역 관제기관으로 전송하는 과정에서 문제가 생긴 것으로 파악됐습니다.

앞서 16일엔 일본의 관문인 나리타국제공항에서 소형 제트기가 활주로를 이탈하는 사고가 발생했습니다.

당시 시즈오카 공항을 출발해 나리타에 도착한 제트기는 착륙 직후 활주로를 벗어나 잔디밭에 멈춰 섰습니다.

인명피해는 없었지만, 이 사고로 나리타공항 활주로 2곳 중 1곳이 긴급 폐쇄됐습니다.

일본 항공 당국은 단기간에 대형 공항에서 사고와 장애가 연이어 발생함에 따라 안전 관리 체계 전반에 대한 점검과 재발 방지 대책 마련에 나섰습니다.

(사진=연합뉴스)
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