LA 다저스 오타니 52경기 연속 출루…추신수와 어깨 나란히

▲ 우전 안타로 52경기 연속 출루 이어간 오타니

미국 메이저리그 슈퍼스타 오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스)가 52경기 연속 출루해 추신수와 어깨를 나란히 했습니다.오타니는 오늘(21일) 미국 콜로라도주 덴버 쿠어스필드에서 열린 콜로라도 로키스와의 정규리그 방문 경기에 1번 지명 타자로 출전해 3회 두 번째 타석에서 깨끗한 우전 안타로 1루를 밟았습니다.오타니는 지난해 8월 25일 샌디에이고 파드리스와의 경기부터 2년에 걸쳐 이어온 연속 출루 기록을 52경기로 늘렸습니다.앞서 추신수는 텍사스 레인저스에서 뛰던 2018년 5월 14일 휴스턴 애스트로스와의 경기부터 그해 7월 21일 클리블랜드 가디언스전까지 52경기 연속 출루해 아시아 타자 이 부문 최장 기록을 세웠습니다.오타니는 내일 샌프란시스코 자이언츠와 경기에서도 안타, 볼넷, 몸 맞는 공 등으로 출루에 성공하면 아시아 타자 신기록을 작성합니다.MLB닷컴에 따르면, 1900년 이래 빅리그 최장 연속 경기 출루 기록은 '마지막 4할 타자' 테드 윌리엄스가 1949년 수립한 84경기입니다.2005년 이후로는 2006년 올란도 카브레라의 63경기 연속 출루가 가장 깁니다.1회 실책으로 나간 오타니는 4회 땅볼에 이어 6회에는 고의 볼넷으로, 8회에는 스트레이트 볼넷으로 이날 세 번 출루했습니다.마지막 9회에는 삼진으로 물러났습니다.홈런 5방을 몰아쳐 12대 3으로 완승한 다저스는 내일부터 샌프란시스코와 원정 3연전을 치릅니다.전날 안타 2개를 친 다저스 한국인 타자 김혜성은 콜로라도 선발이 좌완 호세 킨타나여서 벤치에 머물다가 9회말 유격수 대수비로 들어가 경기를 마쳤습니다.(사진=AP, 연합뉴스)