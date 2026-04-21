오산시, 경기도체육대회 대회기 인수…내년 대회 준비 박차

▲ 오산시, 2027년 경기도체육대회 대회기 인수

경기 오산시는 광주시에서 열린 제72회 경기도체육대회가 폐막하면서 차기 대회 개최지로 대회기를 인수함에 따라 내년 도 체육대회 준비에 속도를 내기로 했습니다.21일 오산시에 따르면 시는 내년 경기도체육대회 및 경기도장애인체육대회, 2028년 경기도생활체육대축전과 경기도장애인생활체육대축전을 개최합니다.시는 이를 위해 지난해 12월 조직위원회를 발족한 가운데 대회 운영 전반을 점검하는 등 행사 개최 준비를 해 왔습니다.올해 초 대회 공식 엠블럼과 마스코트, 슬로건 등 상징물 디자인을 확정하기도 했습니다.이어 이번 대회기 인수를 계기로 대회 준비에 더욱 박차를 가할 예정입니다.대회 공인 인증을 위한 체육시설 개·보수비 명목으로 확보된 100억 원 상당의 예산을 들여 오산종합운동장(육상) 및 오산스포츠센터(수영) 시설을 개선할 계획입니다.또, 죽미체육공원 시립테니스장 등 관내 체육시설을 개선해 체육 인프라를 한 단계 성장시킬 방침입니다.이권재 시장은 "선수들이 최고의 기량을 펼칠 수 있는 환경을 만들고 도민 모두가 함께 즐길 수 있는 대회가 되도록 철저히 준비하겠다"고 말했습니다.(사진=오산시 제공, 연합뉴스)