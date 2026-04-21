[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스

1. 미국과 이란의 종전 협정이 여전히 불투명한 상황이기는 합니다만, 코스피는 장중 6,350선을 돌파하면서 중동 전쟁 직전에 기록했던 최고치를 경신했다는 소식입니다. 실적 기대감에 대형 반도체주가 강세를 보이고 있는 가운데 SK하이닉스 장중 120만 원을 돌파하면서 역대 최고가를 다시 썼습니다.



2. 트럼프 미국 대통령이 휴전 종료 시점을 한국 시간으로 목요일 오전으로 하루 늘리기로 했습니다. 밴스 부통령이 파키스탄으로 떠날 예정인 가운데 이란도 21일 종전 회담을 위한 2차 협상단을 보내기로 한 것으로 전해졌습니다.



3. 서울경찰청 금융범죄수사대가 사기적 부정거래 혐의로 방시혁 하이브 의장에 대해서 구속영장을 신청했습니다. 방 의장은 지난 2019년 하이브 상장 전에 기존 투자자들에게 상장이 늦어질 것처럼 속인 뒤 특정 사모펀드의 특수목적법인의 지분을 팔게 한 혐의를 받고 있습니다. 사모펀드는 하이브 상장 후에 보유 주식을 매각했고 경찰은 방 위장이 미리 맺은 주주 간 계약에 따라서 매각 차익의 일부를 챙겼다는 의혹을 집중적으로 수사하고 있습니다.



4. 올봄 들어 가장 강한 황사가 찾아왔습니다. 전국 곳곳에 황사 재난 위기경보 '관심' 단계가 발령됐습니다. 차가운 북서풍을 타고 황사가 몰려온 건데, 일부 지역의 아침 기온은 영하권으로 떨어지는 등 기습 추위까지 함께 찾아왔습니다.