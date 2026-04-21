[자막뉴스] 기뢰 제거한다더니 "돌고래 준비 시켜!"…이란 위협할 미군 '히든 카드' 알고 보니

미 해군이 호르무즈 해협을 개방하기 위해 기뢰 제거 수단을 강구하면서 해군 소속 '돌고래'를 투입하는 방안도 고려하는 걸로 전해졌습니다.



돌고래는 음파로 사냥꾼을 추적하는 데다 높은 지능을 갖춰 기뢰를 수색하는 데 최적화됐다는 겁니다.



미 월스트리트저널은 현지시간 그제(19일) 호르무즈 해협을 개방하기 위해 미 해군이 기뢰 제거 장비 준비에 한창이라고 보도했습니다.



통상 해군은 기뢰 제거 목적으로 설계된 특수 선박과 헬리콥터를 배치하거나, 무인 수상정에서 원격 플랫폼을 사출하거나, 무인 잠수정을 투입해 기뢰를 수색하고 폭파시킵니다.



고도의 훈련을 받은 해군 잠수사가 직접 폭파 임무에 투입되기도 합니다.



그런데 미 해군이 이번에는 '해군 돌고래'도 투입시킬 준비를 하고 있다고 매체는 밝혔습니다.



베트남전을 치르던 1960년대 이미 미군은 '미 해군 해양 포유류 프로그램'을 통해 돌고래를 '기뢰 사냥꾼'으로 훈련 시켰습니다.



돌고래는 음파를 이용해 물속에서 사냥감을 추적하고, 평균 IQ는 70~80으로 매우 똑똑한 생물입니다.



기뢰를 식별하고 위치를 기억하며, 심지어 회수 명령을 받고 수행할 만큼 잠재력이 뛰어나다는 평가입니다.



오늘날 해군 소속 돌고래는 미국 본토 해군 훈련소에서 선원들과 함께 훈련받는데 주로 대서양 큰돌고래가 가장 적합한 후보로 선정되는 것으로 전해졌습니다.



2003년 이라크 전쟁 당시 미군은 이라크 해안에 돌고래 여러 마리를 투입했는데, 이들은 이라크군이 부설한 기뢰를 수색하는 임무를 맡았습니다.



돌고래들 활약 덕분에 영국 군함이 제때 이라크에 도착해 구호물자를 전달할 수 있었다고 매체는 설명했습니다.



당시 이라크전에서 돌고래들은 몇 주에 걸쳐 1,690km의 해역을 수색하며 237개의 물체를 조사하고 1백개 넘는 기뢰를 회수하거나 파괴하는 걸 도운 것으로 조사됐습니다.



이라크전 이후 미군은 최소 120마리의 대서양 큰돌고래, 바다사자로 이뤄진 '해군 해양 포유류'를 보유한 것으로 보고됐습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)