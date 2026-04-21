장동혁, 노동계 표심 잡기 행보…한노총 찾아 "다시 함께 걷겠다"

▲ 국민의힘 장동혁 대표(왼쪽)가 21일 서울 영등포구 한국노총 서울지역본부에서 열린 국민의힘-한국노총서울지역본부 간담회에서 발언하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표는 6·3 지방선거를 앞두고 한국노총 서울지역본부를 찾아 노동계 표심 잡기에 나섰습니다.장 대표와 지도부는 오늘(21일) 간담회를 열고 노동계의 정책 제안을 청취했습니다.당 지도부에선 정점식 정책위의장, 한국노총 출신 임이자 국회 재정경제위원장, 한국노총 출신 비례대표 의원인 김위상 당 노동위원장 등이 참석했습니다.한국노총 서울지역본부에서는 김기철 의장을 비롯한 본부 주요 인사들이 자리했습니다.노동계는 쓴소리를 담아 정책적 관심을 요구했습니다.김 의장은 "한국노총 63년 역사에 야당 대표가 참석한 게 처음 같다"면서도 "저희 현안 문제가 상당히 많지만, 그동안 국민의힘에서는 노동을 좀 경시하지 않았나 생각도 한다"고 말했습니다.이어 "우리 노동계 출신이 국회에 18명 정도 있는데 뭐 하나 제대로 하는 게 없고 말로만 하는 것 같다"며 "정년 연장을 해준다면서 안 하고, 여러 어려움이 있다"고 털어놓았습니다.이에 장 대표는 "63년 만에 야당 대표가 처음 서울본부에 방문했다고 하는데 그게 그동안 국민의힘과 한국노총, 노동계와 국민의힘의 거리를 말해주는 것 아닌가 싶다"며 "다시 국민의힘이 한국노총의 손을 잡고 함께 걸어갈 길을 모색하겠다"고 말했습니다.이어 "제가 당 대표가 된 뒤 국민의힘도 노동이 존중받는 사회를 만들기 위해 적극 나서려고 노동국을 신설했고 한국노총 출신 노동특보를 임명해 이제 국민의힘도 노동자들과 함께 노동이 존중받는 사회를 만들기 위해 노력하는 걸 실질적으로 보여드리려 노력하고 있다"고 밝혔습니다.장 대표는 취임 후 여러 차례 한국노총을 방문하며 노동계에 공을 들여왔습니다.앞서 장 대표는 지난 2월 당 대표 노동특별보좌역으로 김해광 한국노총 서울지역본부 상임부의장을 임명한 뒤 한국노총을 찾아 현장 의견을 들으며 "노동의 가치를 높이는 정책을 추진하겠다"고 공언한 바 있습니다.또 지난 3월에는 한국노총 창립 80주년 기념식을 찾아 축사하고 윤석열 정부 때 추진했던 '노동 개혁'에 대해 "노동계 의견을 충분히 수렴하지 못해 반성한다"고 말한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)