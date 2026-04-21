장동혁, 노동계 표심 잡기 행보…한노총 찾아 "다시 함께 걷겠다"

▲ 국민의힘 장동혁 대표(왼쪽)가 21일 서울 영등포구 한국노총 서울지역본부에서 열린 국민의힘-한국노총서울지역본부 간담회에서 발언하고 있다.
국민의힘 장동혁 대표는 6·3 지방선거를 앞두고 한국노총 서울지역본부를 찾아 노동계 표심 잡기에 나섰습니다.
장 대표와 지도부는 오늘(21일) 간담회를 열고 노동계의 정책 제안을 청취했습니다.
당 지도부에선 정점식 정책위의장, 한국노총 출신 임이자 국회 재정경제위원장, 한국노총 출신 비례대표 의원인 김위상 당 노동위원장 등이 참석했습니다.
한국노총 서울지역본부에서는 김기철 의장을 비롯한 본부 주요 인사들이 자리했습니다.
노동계는 쓴소리를 담아 정책적 관심을 요구했습니다.
김 의장은 "한국노총 63년 역사에 야당 대표가 참석한 게 처음 같다"면서도 "저희 현안 문제가 상당히 많지만, 그동안 국민의힘에서는 노동을 좀 경시하지 않았나 생각도 한다"고 말했습니다.
이어 "우리 노동계 출신이 국회에 18명 정도 있는데 뭐 하나 제대로 하는 게 없고 말로만 하는 것 같다"며 "정년 연장을 해준다면서 안 하고, 여러 어려움이 있다"고 털어놓았습니다.
이에 장 대표는 "63년 만에 야당 대표가 처음 서울본부에 방문했다고 하는데 그게 그동안 국민의힘과 한국노총, 노동계와 국민의힘의 거리를 말해주는 것 아닌가 싶다"며 "다시 국민의힘이 한국노총의 손을 잡고 함께 걸어갈 길을 모색하겠다"고 말했습니다.
이어 "제가 당 대표가 된 뒤 국민의힘도 노동이 존중받는 사회를 만들기 위해 적극 나서려고 노동국을 신설했고 한국노총 출신 노동특보를 임명해 이제 국민의힘도 노동자들과 함께 노동이 존중받는 사회를 만들기 위해 노력하는 걸 실질적으로 보여드리려 노력하고 있다"고 밝혔습니다.
장 대표는 취임 후 여러 차례 한국노총을 방문하며 노동계에 공을 들여왔습니다.
앞서 장 대표는 지난 2월 당 대표 노동특별보좌역으로 김해광 한국노총 서울지역본부 상임부의장을 임명한 뒤 한국노총을 찾아 현장 의견을 들으며 "노동의 가치를 높이는 정책을 추진하겠다"고 공언한 바 있습니다.
또 지난 3월에는 한국노총 창립 80주년 기념식을 찾아 축사하고 윤석열 정부 때 추진했던 '노동 개혁'에 대해 "노동계 의견을 충분히 수렴하지 못해 반성한다"고 말한 바 있습니다.
(사진=연합뉴스)
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