정부, 장관 '구성' 발언 보안 조사…정보 유출 정황 못 찾아

▲ 정동영 통일부 장관이 20일 오후 외부 일정을 마친 뒤 서울 광화문 정부서울청사에 도착하고 있다

정부가 정동영 통일부 장관의 구성 핵시설 발언 논란 이후 보안 조사를 실시했지만 기밀 정보가 유출됐다는 정황은 발견하지 못한 것으로 전해졌습니다.정부는 정 장관이 지난달 6일 국회 외교통일위원회 전체 회의에서 북한 내 우라늄 농축 시설로 영변, 강성, 구성을 언급한 이후 통일부 직원 일부를 상대로 경위를 파악하는 절차를 진행했습니다.통상 이런 조사는 국가정보원이 진행합니다.정부 조사 결과, 미국이 제공한 민감 정보가 유출된 정황은 드러나지 않은 것으로 알려졌습니다.미국은 정 장관의 발언 등을 계기로 우리 측에 제공하는 대북 정보를 일부 제한한 상태입니다.정 장관은 어제(20일) SNS를 통해 "장관 취임 후 국내외 관계정보기관으로부터 핵시설 관련 정보 보고를 일체 받은 적이 없다"면서 "정보유출이라는 주장은 얼토당토않은 말"이다, "정보보고를 받지 않았는데 무슨 정보유출을 한다는 말이냐"고 강조한 바 있습니다.통일부는 "'구성'과 관련해 어떤 정보도 타 기관으로부터 제공받은 바 없으며, 장관 발언 배경에 대해 미국 측에도 충분히 설명했다"는 입장을 보이고 있습니다.(사진=연합뉴스)