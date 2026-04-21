보넥도 명재현→장근석 출격 '아니근데진짜', 2049 자체 최고 시청률 경신 '월요 예능 1위'

SBS 월요 예능 '아니 근데 진짜!'가 그룹 보이넥스트도어 명재현, 배우 장근석 등 화려한 게스트들의 활약에 힘입어 2049 시청률 자체 최고 기록을 세우며 월요 예능 전체 1위 자리에 올랐다.



시청률 조사회사 닐슨코리아 집계에 따르면, 지난 20일 방송된 '아니 근데 진짜!'는 2049 시청률 1.3%(수도권 가구 기준)를 기록하며 동시간대 1위는 물론, 월요일에 방송된 모든 예능 프로그램 중 가장 높은 시청률을 달성했다.



이날 방송은 '수지네 하숙'이라는 새로운 설정으로 꾸며져 신선한 재미를 더했다. 하숙집 주인으로 변신한 이수지는 현실감 넘치는 연기로 시선을 사로잡았고, 엑소 카이만 편애하는 모습으로 큰 웃음을 자아냈다.



하숙생으로 출연한 보이넥스트도어 명재현은 "우리 엄마가 탁재훈 팬"이라고 밝히며 입담을 과시했다. 탁재훈이 "사실 너희 엄마를 안다"며 짓궂은 농담을 던지자, 명재현은 즉시 "아빠, TV 꺼"라고 받아쳐 현장을 폭소케 하는 등 신인답지 않은 예능감을 뽐냈다.



또한, '감빵' 코너에는 '아시아 프린스' 장근석과 배우 최다니엘이 출연했다. 장근석은 "남자가 허세가 없으면 배포와 배짱도 없는 것"이라며 자신감 넘치는 모습을 보였고, 전 여자친구에게 "갱생이 안 된다"는 말을 들었던 일화를 솔직하게 털어놓으며 이목을 끌었다.



그동안 '아니 근데 진짜!'는 감빵, 솔로지옥 등 다양한 설정 속에서 펼쳐지는 MC들의 현실 고증 상황극으로 인기를 모았으며, 특히 이수지가 선보인 '길복순', '뚜지' 등의 캐릭터는 관련 클립 조회수 700만 뷰를 넘어서는 등 온라인에서도 뜨거운 화제를 낳고 있다.



한편, SBS 신개념 설정 토크쇼 '아니 근데 진짜!'는 매주 월요일 밤 10시 10분에 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)