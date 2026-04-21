중, '관계 복원' 인도·캐나다 직항편 확대…공급망 비용 절감

▲ 에어차이나

중국이 지난 몇 년간 갈등을 빚던 인도·캐나다와 관계 회복에 나서면서 해당 국가와의 직항 항공편을 늘리며 하늘길 확대에 속도를 내고 있습니다.오늘(21일) 중국공산당 기관지 인민일보 계열의 영자신문 글로벌타임스에 따르면 중국국제항공(에어차이나)은 내일부터 베이징-뉴델리 직항 노선을 재개합니다.이 노선은 주 3회 운항되며, 에어버스 A330 기종이 투입됩니다.지난 18일에는 중국동방항공이 중국 윈난성 쿤밍과 인도 콜카타를 잇는 직항편 운항을 재개해 보잉 737 기종으로 주 6회 왕복 운항을 시작했습니다.작년 11월에는 상하이-델리 노선을 복원한 바 있습니다.인도 저비용항공사 인디고도 지난달 29일부터 콜카타-상하이 직항 노선을 매일 운항하기 시작했으며, 콜카타-광저우, 델리-광저우 노선도 재개·신설했습니다.인디고에 따르면 중국행 노선의 탑승률은 68∼85% 수준을 유지하며 안정적 수요를 보이고 있습니다.중국과 인도는 2020년 히말라야 국경지대에서 양국 군대가 유혈 충돌한 뒤 관계가 급격히 악화했고, 이후 국경 무역을 중단했습니다.코로나19 사태까지 겹치며 주요 도시 간 하늘길이 끊겼지만, 지난해 트럼프 행정부 2기 출범 후 미국의 지속적인 관세 압박 속에 양국 관계는 화해 수순으로 접어들었습니다.지난해 8월 상하이협력기구(SCO) 정상회의 참석차 나렌드라 모디 인도 총리가 방중해 시진핑 중국 국가주석과 만났고, 이 자리에서 두 정상은 협력 강화 의지를 재확인했습니다.중국은 캐나다와의 항공편도 늘려가고 있습니다.캐나다 정부는 오늘 중국과의 직항 항공편을 단계적으로 확대하기로 했다고 발표했습니다.합의에 따라 양국 항공사는 여객·화물 겸용 직항편을 점진적으로 늘릴 수 있으며, 주당 최대 20편의 화물 전용 항공편 운항도 허용됩니다.또 양국 내 모든 도시로 상호 취항이 가능해졌습니다.캐나다 교통부는 이번 조치가 무역 다변화와 양국 경제 협력 강화에 기여할 거라고 설명했습니다.2018년 말 캐나다가 미국 요청으로 중국 화웨이의 멍완저우 부회장을 밴쿠버에서 체포한 이후 냉각됐던 양국 관계는 올해 초 마크 카니 캐나다 총리가 방중해 베이징에서 정상회담을 가진 뒤 정상화 수순을 밟고 있습니다.항공업계는 중국의 잇단 국제노선 확대를 중동 지역 긴장으로 불확실성이 커진 상황에서 교역 통로를 다변화하려는 전략적 행보로 보고 있습니다.(사진=게티이미지코리아)