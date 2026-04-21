무려 1억 450만t 묻혀 있다?…"세계 최대 규모" 깜짝

▲ 일라이트 원석

충북 영동지역에 세계 최대 규모인 1억 450만t의 일라이트(illite)가 매장된 것으로 확인됐습니다.영동군은 2024년부터 최근까지 한국지질자원연구원에 의뢰해 이 지역 지질 등을 조사한 결과 일라이트 매장량이 1억 450만t에 달하는 것으로 추정됐다고 오늘(21일) 밝혔습니다.중국 등 해외에서 확인된 대형 일라이트 광상(鑛床)의 매장량은 500만t 수준으로 전해집니다.일라이트는 중금속 흡착과 유기물 분해 능력이 탁월해 '신비의 광석'으로 불립니다.국내에서는 영동군 영동읍∼양강면 일원에서 매장이 확인됐습니다.영동군은 2017년 이 지역 15개 광구(2천30㏊)의 광업권을 확보한 뒤 화장품, 비료, 건축자재, 동물사료 등 분야 제품 생산에 활용하는 중입니다.이번 조사는 28곳의 시추공을 뚫어 매장 범위와 함량 등을 탐사하는 방식으로 진행됐습니다.영동군 관계자는 "영동읍 주곡·산익리 등 대부분의 지역에서 산업적으로 활용 가치 있는 일라이트 함량이 확인됐다"며 "탐사 결과를 일라이트 표준화 및 인증체계 구축 자료로 활용할 예정"이라고 말했습니다.영동군은 지난해 국비 등 230억 원을 투입해 영동산업단지에 일라이트 지식산업센터를 짓고, 미국 점토광물학회 등을 접촉해 국제 표준시료 등록을 추진하는 등 산업화에 박차를 가하고 있습니다.(사진=영동군 제공, 연합뉴스)