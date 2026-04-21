여성 리더들의 노하우…시간과 감각으로 버무린 요리

<앵커>



이번 주 나온 책 소개입니다. 한국 여성 직장인들의 문제를 역량이 아니라, 성과를 드러내는 방법에서 찾고, 또 세계 각국의 요리를 시간과 감각으로 버무린 책도 있습니다.



이주상 기자입니다.



<기자>



[여성 리더 새로고침 / 김문경, 강명신, 이미재, 박보경, 신정순 / 씽크스마트]



국내 대기업과 글로벌 기업 현장에서 체득한 여성 리더들의 경험과 통찰 <여성 리더 새로고침>입니다.



한국의 직장여성들은 구조적, 문화적, 그리고 정체성의 삼중 장벽과 스스로를 가두는 내적 장벽에 마주하고 있다고 분석합니다.



그 해법으로 자신의 성과를 제대로 드러내고, 다정함과 단호함의 차이를 보여줄 수 있게 해주는 등 '하이엔드 코칭'을 제시합니다.



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[리카, 시간을 누비다 / 리카 / 파롤앤]



세상의 식탁을 시간과 감각으로 버무리는 <리카, 시간을 누비다>입니다.



일본 친구가 정성스레 마련해 준 오세치 도시락으로 새해의 복을 기원하고 도다리쑥국을 끓이며 봄의 소리를 듣는가 하면 영국 빅토리아 앨버트 박물관의 당근 케이크와 진하게 우린 티의 향을 떠올립니다.



요리든 인생이든 결국은 타이밍이 중요하다는 깨달음에 이르게 됩니다.



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[손절사회 /이승연 / 어크로스]



손익으로 계산하는 인간관계 <손절사회>입니다.



넘쳐나는 예능 프로그램이나 소셜 미디어에서 전문가라고 등장하는 사람들마다 타인을 의식적으로 평가하고 관리해야 하는 대상으로 바라본다는 것입니다.



고통 앞에 연대할 수 있는 것이 인간의 본능이라며, 타인을 우리에게 말을 거는 대화 상대로 받아들여야 한디고 조언합니다.



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[권력중독 / 카르스텐 C.셰르물리 / 미래의창]



가지면 가질수록 더 원하게 된다는 <권력중독>입니다.



권력은 없어도 문제지만 갖고 있더라도 잃을 가능성 때문에 절대 권력을 추구할 수밖에 없다는 것입니다.



권력 다툼이 조직을 무너뜨리는 상황에 이르지 않도록 권력을 책임감 있게 사용하는 방법에 대해 탐구합니다.



(영상편집 : 김병직, 영상취재 : 김한결)