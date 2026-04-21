화물차에 치여 사망…"투쟁 멈추지 않겠다" 총집결 예고

<앵커>



어제(20일) 경남 진주 파업 집회에서 노조원이 화물차에 치여 숨진 사건과 관련해, 화물연대가 투쟁 수위를 높이고 있습니다. 책임자 처벌과 진상 규명을 요구하며 오후에는 총집결해 결의대회를 열기로 했습니다.



보도에 김규리 기자입니다.



<기자>



화물연대는 오늘 오전 경남경찰청 앞에서 긴급 기자회견을 열고, 회사 측과 경찰을 규탄하며 책임자 처벌과 재발 방지 대책 마련을 촉구했습니다.



대화를 요구했지만, 사측이 노조 탄압으로 사태를 격화시켰고, 경찰이 무리한 진압에 나섰다는 겁니다.



화물연대는 또, 희생자에 대한 명예 회복과 실질적인 해결책이 마련될 때까지 투쟁을 멈추지 않겠다고 밝혔습니다.



오늘 오후에는 1천200여 명 참석이 예상되는 결의대회를 물류센터 앞에서 열기로 했습니다.



어제 오전 10시 반쯤 경남 진주 CU 물류센터 앞에서 파업에 참여한 노조원들이 비조합원 차량의 물류센터 출입을 막는 과정에서 화물차 1대가 60대 조합원 A 씨 등 3명을 들이받았습니다.



A 씨는 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨졌고 나머지 2명도 중경상을 입었습니다.



사고 직후 화물연대는 진주에 모여 총력 투쟁을 시작했고, 어젯밤에는 농성천막에서 김영훈 고용노동부 장관과 현장 면담도 진행했습니다.



당초 화물연대의 파업 집회는 편의점 CU를 운영하는 BGF 리테일에 공동교섭을 촉구하는 과정에서 시작됐습니다.



BGF 리테일 측은 배송기사들이 외부 운송사와 개별로 계약을 맺고 있어 교섭 의무가 없다는 입장이지만, 이른 시일 내에 원만한 해결이 될 수 있도록 최선을 다할 예정이라고 밝혔습니다.



조합원 1명이 숨진 사고와 관련해 경찰은 50대 비조합원 운전자를 긴급체포해 고의성 여부를 조사하고 있습니다.