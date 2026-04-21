"일 국민, 헌법 자위대 명기에 찬성 59%·반대 31%"

▲ 다카이치 사나에 일본 총리가 지난 12일 도쿄 시내 호텔에서 열린 자민당 당대회에서 연설하고 있다

다카이치 사나에 일본 총리가 개헌 의지를 밝힌 가운데, 일본 국민 10명 중 6명은 헌법에 자위대를 명시하는 것에 찬성한다는 조사 결과가 나왔습니다.우익 성향의 산케이신문은 오늘(21일) 지난 18∼19일 후지뉴스네트워크와 함께 18세 이상 남녀 1천6명을 설문조사한 결과 응답자의 59.3%가 헌법에 자위대를 명시하는 데 찬성했다고 보도했습니다.반대는 31.3%에 그쳤습니다.집권 자민당은 헌법 개정 사항으로 자위대 명기, 긴급사태조항, 선거구 합구(合區) 해소, 교육 충실 등 4가지를 주장해왔으며 이 중 핵심은 자위대 명기입니다.다카이치 총리는 지난 2월 중의원 선거 유세 과정에서 "헌법에 왜 자위대를 적으면 안 되는가"라며 "그들의 긍지를 지키고 확실한 실력 조직으로 만들기 위해서라도 당연히 헌법 개정을 해야 한다"고 말한 바 있습니다.다카이치 정부가 출범 반년을 맞은 가운데, 경제·물가 대응 정책에 대해선 68.3%가, 외교안보 분야에선 66.6%가 긍정적인 평가를 내놨습니다.다만 원유 가격 급등에 대한 정부 대응에 대해서는 '불충분하다'는 응답자가 52.2%로, '충분하다'(39.6%)보다 많았습니다.다카이치 내각을 지지한다는 응답자는 70.2%로, 이 신문의 3월 조사치보다 3.1%포인트 상승했습니다.(사진=연합뉴스)