과즙세연 협업에 소비자 반발…국내 화장품 브랜드 결국 '사과'

인터넷 방송 진행자 겸 유튜버 과즙세연(본명 인세연)과 협업한 국내 화장품 브랜드가 논란 끝에 공식 사과했다.



이번 논란은 지난 19일 과즙세연의 유튜브 콘텐츠를 통해 브랜드 A사 제품으로 구성된 '과즙세트'가 공개되면서 불거졌다.



해당 영상에서 과즙세연은 "제가 먼저 팬들이 써봤으면 좋겠다는 마음으로 연락을 드렸다. 원래 광고를 하던 브랜드도 아닌데 받아주셔서 소개하게 됐다"고 밝히며 "피부는 사람마다 달라 추천을 조심스럽게 하는 분야지만, 순하고 가격도 합리적이라 좋았다"고 직접 사용 경험을 강조했다.



영상 공개 이후 제품은 빠르게 판매되며 조기 종료될 만큼 관심을 모았지만, 동시에 일부 온라인 커뮤니티를 중심으로 비판 여론도 확산됐다.



특히 여성 소비자 비중이 높은 화장품 브랜드가 해당 크리에이터와 협업한 점을 두고 "브랜드 이미지와 맞지 않는다", "타깃 고객층을 고려하지 않은 결정"이라는 지적이 이어졌다. 일부 이용자들은 구매 중단이나 회원 탈퇴 의사를 밝히는 등 강한 반응을 보이기도 했다.



논란이 커지자 A사는 21일 공식 공지를 통해 "이번 세트 구성과 관련해 브랜드가 지향해 온 가치와 고객 신뢰를 저버리는 미흡한 판단이 있었다"며 사과했다. 이어 "해당 협업은 제품을 사용해 온 당사자의 후기와 제안을 계기로 일회성으로 진행된 것"이라며 "고객 의견을 수렴해 즉시 판매 종료 및 관련 콘텐츠를 삭제 조치했다"고 밝혔다.



또 "기획 단계에서 브랜드 가치에 부합하지 않는 판단을 한 점을 깊이 반성한다"며 "향후 광고 및 협업 등 마케팅 전반에 대한 점검을 강화하겠다"고 덧붙였다.



과즙세연은 약 30만 명의 유튜브 구독자와 19만 명의 인스타그램 팔로워, 18만 명의 아프리카TV 시청자를 보유한 크리에이터다. 2020년 유튜브 구독자 10만 명을 시작으로 꾸준히 채널 규모를 키워왔다.



한편 과즙세연은 과거 일부 콘텐츠에서 노출 수위 및 표현 방식 등을 두고 선정성·성상품화 논란이 제기된 바 있다. 이러한 이력까지 맞물리며 이번 협업을 둘러싼 비판 여론이 더욱 확산됐고, 브랜드 이미지와의 적합성을 두고 논쟁이 이어지고 있다.



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)