'에어건 분사' 가해 사업주, 피의자 신분 경찰 출석

▲ 사건 당시 화성 도금업체에서 사용된 에어건

외국인 노동자에게 산업용 에어건을 분사해 장기 파열 등 중상을 입힌 혐의를 받는 사업주가 경찰에 출석한 것으로 확인됐습니다.경기남부경찰청 광역수사대는 특수상해 혐의로 입건한 화성시 재 금속세척업체 대표 60대 A 씨를 피의자 신분으로 소환해 조사하고 있다고 오늘(21일) 밝혔습니다.경찰이 A 씨를 불러 조사하는 것은 이번이 처음으로, 지난 7일 언론 보도로 이 사건이 알려지면서 정식 수사에 착수한 이후 14일 만입니다.A 씨는 오늘 오전 수사전담팀인 광역수사4계 사무실이 위치한 시흥경찰서에 변호인을 대동하고 출석한 것으로 전해졌습니다.A 씨는 지난 2월 20일 자신의 업체에서 일하던 태국 국적 40대 노동자 B 씨의 항문 부위에 산업용 에어건을 밀착해 고압 상태의 공기를 분사한 혐의를 받고 있습니다.B 씨는 외상성 직장천공 등의 진단을 받고 현재까지 치료받고 있습니다.경찰은 당초 A 씨를 상해 혐의로 입건했다가, 그가 '위험한 물건'에 해당하는 산업용 에어건을 이용해 B 씨를 다치게 한 점을 감안해 특수상해로 혐의를 변경했습니다.아울러 A 씨가 에어건 분사 당일 B 씨에게 헤드록(상대방의 머리를 자기 팔과 옆구리 사이에 끼워 강하게 조이는 동작)을 걸었다는 진술이 나옴에 따라 폭행 혐의를 추가 적용했습니다.A 씨는 이 외에 B 씨의 동료인 또 다른 태국 국적 노동자를 폭행한 혐의도 받습니다.경찰은 피의자 신분으로 소환한 A 씨를 상대로 이른바 '에어건 분사' 사건을 비롯한 모든 혐의에 대해 조사할 방침입니다.(사진=피해자 측 조영관 변호사 제공, 연합뉴스)