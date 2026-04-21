[자막뉴스] "살려달라" 고대 유적지서 절규해도…충격 사건에 '월드컵 가능?' '발칵'

피라미드 중간에 한 남성이 서 있습니다.



가방에서 무언가 꺼내 조립하더니 갑자기 엎드려 있는 사람들을 향해 쏘기 시작합니다.



멕시코의 한 유명 관광지에서 총기 난사 범죄가 발생해 외국인 관광객 1명이 숨지고 6명이 다쳤습니다.



멕시코 정부에 따르면 현지 시간 20일 오전 11시 반 수도 멕시코시티 북동쪽에 있는 고대 도시 유적지 테오티우아칸에서 총격 사건이 발생했습니다.



이 범행으로 캐나다인 관광객 1명이 숨지고, 콜롬비아인, 러시아인 등 관광객 6명이 다쳤습니다.



부상자 가운데선 4명은 총상을 입었고, 2명은 대피하면서 추락해 다친 걸로 전해졌습니다.



범인은 범행 후 스스로 목숨을 끊었습니다.



경찰은 관광객들을 대피시킨 뒤 현장에서 총기 1정과 흉기, 탄약을 수거했습니다.



X 등 소셜미디어를 중심으로 범행 영상이 실시간 확산하면서 많은 사람들에게 충격을 주고 있습니다.



거대 피라미드들이 있는 유네스코 세계문화유산인 테오티우아칸은 지난해에도 약 180만 명의 관광객이 찾았을 만큼 명소로 꼽힙니다.



과거에는, 이 유적지 입장객 대상으로 보안 검색이 이뤄졌지만 최근에는 중단된 상태였다고 AP는 전했습니다.



최근 마약 카르텔 관련 강력 사건으로 골머리를 앓는 멕시코에서 불특정 다수를 향한 무차별 총기 난사 범행까지 발생하면서 멕시코 당국의 고민이 커지고 있습니다.



특히 두 달 뒤면 한국을 포함한 여러 나라들이 경기를 치르는 월드컵이 개막할 예정인데, SNS를 중심으로 이러한 치안 공백이 해결되지 않는다면 개최국 자격을 박탈해야 하는 게 아니냔 지적까지 나오고 있습니다.



클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 당국에 이번 사건을 철저히 조사하고 필요한 모든 지원을 제공하라고 지시했습니다.



(취재 : 김지욱, 영상편집 : 홍진영, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부, 출처 : X)