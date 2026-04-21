"픽미 픽미 픽미업"…프로젝트 그룹 아이오아이, 5월 19일 컴백일 확정

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2016년 Mnet '프로듀스 101'을 통해 결성된 프로젝트 그룹 그룹 아이오아이(I.O.I)가 10주년을 맞아 약 9년 만에 완전체로 돌아온다.21일 스윙엔터테인먼트는 "아이오아이(임나영, 청하, 김세정, 정채연, 김소혜, 유연정, 최유정, 김도연, 전소미)가 오는 5월 19일 세 번째 미니앨범 'I.O.I : LOOP(아이오아이 : 루프)'를 발매하며 컴백한다"고 밝혔다.아이오아이는 22일 무드 필름 공개를 시작으로 콘셉트 포토, 트랙리스트, 앨범 프리뷰, 뮤직비디오 티저, 오디오 스니펫 등 다양한 콘텐츠를 순차적으로 선보이며 본격적인 컴백 카운트다운에 돌입한다. 아이오아이는 5월 4일 선공개 음원 발매와 함께 유튜브 라이브를 진행하며 팬들과 소통하고, 이후 5월 19일 앨범 발매와 동시에 본격적인 활동을 시작한다.아이오아이는 2016년 Mnet '프로듀스 101'을 통해 국민 투표로 결성된 프로젝트 그룹으로, 데뷔와 동시에 '너무너무너무', '소나기' 등 다수의 히트곡을 남기며 큰 사랑을 받았다. 2017년 1월 콘서트를 끝으로 공식 활동을 마무리한 이후 약 9년 만에 재결합이 성사된 만큼, 이번 컴백은 팬들에게 더욱 특별한 의미를 지닌다.한편 아이오아이는 앨범 발매 이후 5월 29일부터 31일까지 사흘간 서울 잠실실내체육관에서 '2026 I.O.I Concert Tour: LOOP'를 개최하며 데뷔 10주년을 기념하는 다채로운 활동을 이어갈 예정이다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)